Kiel-Ausgabe
Applaus für "Tatort"-Debüt: Karoline Schuch ist die Neue
Der Kieler Tatort hat ein neues Gesicht fürs Team bekommen. Karoline Schuch spielte im Auftakt zur Doppelfolge "Unter Freunden/Unter Feinden" am Sonntag, 11. Oktober, zum ersten Mal die Polizeipsychologin Elli Krieger.
Auch interessant
Fortan ermittelt sie im hohen Norden gemeinsam mit Almila Bagriacik in der Rolle der Kommissarin Mila Şahin. Bereits im Oktober 2024 hatte der NDR die Schauspielerin als neue Personalie bekannt gegeben, nachdem Axel Milberg das Team nach mehr als zwei Jahrzehnten als Kommissar Klaus Borowski verlassen hatte.
Gefährliche Ermittlungen im Norden
In ihrem ersten gemeinsamen Fall bekommen es die beiden Ermittlerinnen mit dem mysteriösen Tod einer jungen Frau zu tun, die sich vor ihrem Ableben von ihrem Arbeitgeber bedroht fühlte. Nach einem Datendiebstahl wird das Opfer in der Förde aufgefunden, kurz darauf folgt ein weiteres Verbrechen. Das neue Duo taucht im Rahmen der Aufklärung tief in kriminelle Abgründe ein:
- Die Ermittlungen decken ein Netz aus Drogen auf.
- Das Team stößt auf Korruption und Machtmissbrauch.
- Wachsendes Misstrauen erschwert die Arbeit der Ermittlerinnen.
Psychologin statt klassische Ermittlerin
Ihre neue Rolle bringt eine ganz eigene Dynamik in den Tatort Kiel. Karoline Schuch beschreibt ihre Figur gegenüber Medien mit folgenden Worten: "Ich lerne Elli auch erst kennen, genau wie die Zuschauer. Sie gibt zunächst nicht viel von sich preis, was zunächst einmal berufsbedingt ist: Sie ist Polizeipsychologin, keine klassische Ermittlerin."
Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert.
Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .
Geheimnis
Dass die Figur anfangs noch ein Geheimnis umgibt, gefällt der Darstellerin ausgesprochen gut. Mit dem ersten Fall hat sich das neue Team erfolgreich im deutschen Fernsehen etabliert. Das zeigen auch die vielen begeisterten Kommentare in den Sozialen Medien.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden