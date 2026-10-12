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Kiel-Ausgabe

Applaus für "Tatort"-Debüt: Karoline Schuch ist die Neue

Judith Leopold
von
Zwei Frauen stehen nebeneinander vor einer blau beleuchteten Wand und blicken ernst in die Kamera.
© ORF/Anatol Kotte
Im neuen Tatort Kiel feiert Schauspielerin Karoline Schuch ihren Einstand und ermittelt künftig an der Seite von Kommissarin Mila Şahin.
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Der Kieler Tatort hat ein neues Gesicht fürs Team bekommen. Karoline Schuch spielte im Auftakt zur Doppelfolge "Unter Freunden/Unter Feinden" am Sonntag, 11. Oktober, zum ersten Mal die Polizeipsychologin Elli Krieger.

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Fortan ermittelt sie im hohen Norden gemeinsam mit Almila Bagriacik in der Rolle der Kommissarin Mila Şahin. Bereits im Oktober 2024 hatte der NDR die Schauspielerin als neue Personalie bekannt gegeben, nachdem Axel Milberg das Team nach mehr als zwei Jahrzehnten als Kommissar Klaus Borowski verlassen hatte.

Zwei Polizistinnen stehen in einem Flur, eine zeigt ihren Dienstausweis vor.
Tatort - Unter Freunden - Mila (Almila Bagriacik, r.) und ihre neue Kollegin Anna Nowak (Lilith Stangenberg, l.) © ORF/Thorsten Jander

Gefährliche Ermittlungen im Norden

In ihrem ersten gemeinsamen Fall bekommen es die beiden Ermittlerinnen mit dem mysteriösen Tod einer jungen Frau zu tun, die sich vor ihrem Ableben von ihrem Arbeitgeber bedroht fühlte. Nach einem Datendiebstahl wird das Opfer in der Förde aufgefunden, kurz darauf folgt ein weiteres Verbrechen. Das neue Duo taucht im Rahmen der Aufklärung tief in kriminelle Abgründe ein:

  • Die Ermittlungen decken ein Netz aus Drogen auf.
  • Das Team stößt auf Korruption und Machtmissbrauch.
  • Wachsendes Misstrauen erschwert die Arbeit der Ermittlerinnen.
Drei Frauen, zwei in Zivil und eine im Schutzanzug, gehen vor einem Polizeiauto auf einen Tatort zu.
Tatort - Unter Freunden - Im Bild: Mila (Almila Bagriacik, Mitte) und ihre neue Kollegin Anna Nowak (Lilith Stangenberg, li.) werden zu einem Tatort gerufen. © ORF/Thorsten Jander

Psychologin statt klassische Ermittlerin

Ihre neue Rolle bringt eine ganz eigene Dynamik in den Tatort Kiel. Karoline Schuch beschreibt ihre Figur gegenüber Medien mit folgenden Worten: "Ich lerne Elli auch erst kennen, genau wie die Zuschauer. Sie gibt zunächst nicht viel von sich preis, was zunächst einmal berufsbedingt ist: Sie ist Polizeipsychologin, keine klassische Ermittlerin."

Geheimnis

Dass die Figur anfangs noch ein Geheimnis umgibt, gefällt der Darstellerin ausgesprochen gut. Mit dem ersten Fall hat sich das neue Team erfolgreich im deutschen Fernsehen etabliert. Das zeigen auch die vielen begeisterten Kommentare in den Sozialen Medien.

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