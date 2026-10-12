Spott für Live-Hochzeit von Kim Virginia & Nikola

Bei Promi Big Brother sorgte eine spontane Live-Hochzeit zwischen Kim Virginia und Nikola Grey für Aufsehen.

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Für die Liveshow am Sonntag, 11. Oktober, hatte sich der Sender Sat.1 eine echte Premiere überlegt und überraschte die Teilnehmenden mit einer spontanen Heirat vor laufenden Kameras. Während sich Kim Virginia und ihr Partner Nikola Grey vor einem Millionenpublikum das Ja-Wort gaben, löste die Aktion bei den Zuschauern heftigen Spott aus. Zahlreiche Fans bezeichneten das TV-Event im Netz als Schmierentheater oder puren Fiebertraum und stellten die rechtliche Gültigkeit der Zeremonie infrage.

Keine rechtsgültige Eheschließung

Bereits kurz nach dem Ja-Wort fragte die Kandidatin den Trauredner direkt, ob die Verbindung nun offiziell sei. Rein rechtlich betrachtet lautet die Antwort jedoch Nein, da es sich lediglich um eine freie Trauung handelte:

Eine freie Trauung besitzt in Deutschland keinerlei Rechtsgültigkeit.

Für eine offizielle Ehe ist zwingend ein Standesamt erforderlich.

Das Paar gilt vor dem Gesetz weiterhin als unverheiratet, falls eine frühere Vegas-Hochzeit nicht anerkannt ist.

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Diskussionen in den sozialen Netzwerken

Auf Instagram entbrannte unmittelbar nach der Ausstrahlung eine hitzige Debatte unter den Beiträgen zur Show. Viele Fans wiesen darauf hin, dass ohne entsprechende Dokumente und eine offizielle Anmeldung bei einem Standesamt keine rechtskräftige Bindung entstehen kann.

Einige Nutzer kritisierten die Produktion von Promi Big Brother zudem dafür, das Paar während der Sendung über den wahren Status der Trauung im Unklaren gelassen zu haben.