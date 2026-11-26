Nur fünf Tage vor der geplanten Aufzeichnung einer großen Sonderedition für die Kultband PUR musste Frontmann Hartmut Engler aus gesundheitlichen Gründen die Reißleine ziehen und alle Termine absagen. Statt das millionenschwere TV-Event in der Messehalle Offenburg abzublasen, stampfte Gastgeber Giovanni Zarrella mit seinem Team in Rekordzeit ein hochkarätiges Ersatzprogramm aus dem Boden.

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Eigentlich sollte der 25. November ganz im Zeichen von Hartmut Engler und seinen Bandkollegen stehen, die den Mittelpunkt einer maßgeschneiderten Spezialausgabe bilden sollten. Doch nachdem der Sänger wenige Tage zuvor publik gemacht hatte, dass er im November 2025 einen Herzinfarkt erlitten hatte, folgte der Schock: Engler sagte sowohl eine vorherige Live-Sendung als auch das komplette PUR-Special krankheitsbedingt ab. Für das ZDF drohte ein finanzielles und organisatorisches Desaster, schließlich waren die Tickets für die Messehalle längst verkauft, das Programm stand seit Monaten und die Choreografien waren fertig einstudiert.

Zarrellas emotionale Rede vor Showbeginn

Bevor die Kameras kurz nach 20 Uhr zu laufen begannen, trat Giovanni Zarrella persönlich vor das Publikum in den Saal, um die Ausnahmesituation zu erklären: "Ihr habt es mitbekommen: Vergangene Woche kam die Meldung, dass PUR nicht dabei sein kann, was supertraurig ist. Wir wünschen Hartmut mit einem großen Applaus das Allerbeste, dass er schnell wieder fit wird." Der Moderator warb um Verständnis für etwaige Pannen und bat um Nachsicht: "Aber das Schöne ist, A, dass wir gesagt haben, wir lassen die Menschen nicht hängen, die sich ein Ticket geholt haben, die eine Reise geplant haben, die diesen Abend mit uns verbringen wollen. Und B, dass ich gespürt habe, wie dieses Team zusammenhält, wie wir zusammen eine neue Show gebaut haben, wie die Künstler, die bereits für PUR zugesagt hatten, dabeigeblieben sind und viele weitere Freunde des Hauses ganz, ganz kurzfristig und schnell dazugekommen sind. Deswegen verzeiht es uns, wenn wir heute vielleicht den einen oder anderen Hänger, eine kleine Pause drin haben. Uns war es wichtig, euch trotzdem heute Abend glücklich zu machen. Lasst uns diesen Abend genießen."

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Hochkarätige Retter: Von Schlager-Größen bis Weltstar Anastacia

Das binnen weniger Tage zusammengestellte Line-up konnte sich mehr als sehen lassen. Ohne einen einzigen PUR-Titel aufzuführen, begeisterten Schlagergrößen wie Howard Carpendale, Maite Kelly, Beatrice Egli und Vanessa Mai das Publikum. Für kernigen Rocksound sorgten Peter Maffay und Johannes Oerding, während US-Sängerin Anastacia und die australische Künstlerin Delta Goodrem internationales Flair nach Offenburg brachten.

Das Star-Foto des Tages 1 / 27 Herzig! "Buffy"-Legende Sarah Michelle Gellar freut sich sichtlich darüber, dass sie von ihrer Tochter Charlotte Grace Prinze jüngst zu einem Event in Las Vegas begleitet wurde. © Getty Images Cate Blanchett enthüllt Weihnachtsbeleuchtung auf den Champs Elysees in Paris. Das bisschen Regen macht der Aktrice nichts aus. © Corbis via Getty Images Der Sieger des Rennens, Fisher von Oracle Red Bull Racing, der Zweitplatzierte Jordan Chiles von Haas F1 und die Drittplatzierte Hannah Waddingham vom Audi F1 Team auf dem Podium des Lego-Promi-Rennens vor dem F1-Grand-Prix von Las Vegas auf dem Las Vegas Strip Circuit am 21. November 2026 in Las Vegas, Nevada. © Formula 1 via Getty Images

Besondere Höhepunkte setzten Ramon Roselly und Fernsehkoch Nelson Müller mit ihrem Duett "Du bist alles, was ich will" sowie Anastacia und Giovanni Zarrella mit ihrer Interpretation des Welthits "I Belong to You". Zwar kam es im Ablauf zu kleineren Verzögerungen, ungeplanten Pausen und einer nicht produzierten Video-Einspielung, doch das Publikum feierte den improvisierten Abend mit tosendem Applaus.