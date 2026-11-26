Mehr als ein Jahr nach dem traumatischen Raubüberfall auf ihre Villa in Saint-Tropez leidet TV-Millionärin Carmen Geiss unter anhaltenden gesundheitlichen Problemen.

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Für Carmen Geiss ist das Leben seit dem schrecklichen Verbrechen im Juni 2025 nicht mehr dasselbe. Damals waren sie und ihr Ehemann Robert in ihrem südfranzösischen Anwesen von bewaffneten Kriminellen attackiert, körperlich misshandelt und um Wertgegenstände im Wert von rund 200.000 Euro beraubt worden. Während der materielle Schaden ersetzt werden konnte, traten die seelischen und physischen Folgen erst zeitverzögert zutage. "Was in dieser Nacht passiert ist, hat uns als Familie tief erschüttert", schilderte die Kölnerin im Netz. Nur wenige Monate nach dem Vorfall setzte bei ihr ein permanentes Rauschen auf beiden Ohren ein. Die ständige Geräuschkulisse belastet sie vor allem dann, wenn die äußere Umgebung zur Ruhe kommt: "Gerade, wenn es um mich herum still wird, wünsche ich mir manchmal einfach nur, dass es auch in meinen Ohren endlich mal wieder still ist."

Vergebliche Therapieversuche und die Hoffnung auf Betroffene

Auf der Suche nach Linderung hat die Society-Lady bereits zahlreiche medizinische Wege beschritten. Sowohl medikamentöse Therapien als auch osteopathische Behandlungen brachten jedoch keinen nachhaltigen Erfolg: "Bisher hat mir nichts dauerhaft geholfen." Als ihr kürzlich in den sozialen Netzwerken ein neues Produkt gegen Ohrgeräusche vorgeschlagen wurde, packte sie die Hoffnung: "Mein erster Gedanke war, es sofort zu bestellen. Wenn man so lange nach Hilfe sucht, klammert man sich schnell an jede neue Hoffnung." Doch anstatt blind zuzugreifen, appellierte sie an ihre Follower: "Ehrlich gesagt ist es auch ein kleiner Hilferuf. Ich bin auch dankbar, wenn ihr mir ganz ehrlich schreibt, dass es euch gar nichts gebracht hat."

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Schlafstörungen und offene Alkoholbeichte

Das Ohrgeräusch ist nicht die einzige Spätfolge des traumatischen Erlebnisses. Bereits im Juni hatte Carmen Geiss in einem Fernsehinterview mit RTL offenbart, wie schwer das Erlebte auf ihrer Seele lastet. Sie wache nachts schweißgebadet auf und habe zeitweise versucht, den Schmerz und die Schlaflosigkeit mit Alkohol zu betäuben. Sie versuche manchmal, so viel zu trinken, dass sie nicht darüber nachdenken müsse, gestand sie damals ehrlich. Die Kombination aus Schlafproblemen und Tinnitus verdeutlicht, wie tief die Narben des Raubüberfalls bis heute reichen.