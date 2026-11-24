TV-Legende Thomas Gottschalk hat sich nach einer schweren Krebserkrankung endgültig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und blickt auf ein beträchtliches Vermögen zurück.

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Mit Sendungen wie "Wetten, dass..?", die er ab 1987 in mehr als 150 Ausgaben moderierte, schrieb Thomas Gottschalk Fernsehgeschichte.

"Wetten, dass..?"-Gage

Bei einem durchschnittlichen Honorar von rund 100.000 Euro pro Sendung bei "Wetten, dass..?" sowie bis zu 125.000 Euro pro Folge für Gastauftritte wie bei "Deutschland sucht den Superstar" legte der Entertainer den Grundstein für sein Finanzpolster.

Thomas Gottschalk mit seiner Karina © Getty Images

Investitionen in Immobilien und Kunst

Zusätzlich verdiente er durch Werbeverträge mit Marken wie Haribo, Walt Disney und McDonald’s jeweils bis zu 1,5 Millionen Euro. Auch seine Autobiografie "Herbstblond" sowie Tätigkeiten als Radiomoderator trugen zu seinen Einkünften bei, sodass sein Gesamtvermögen auf rund 90 bis 120 Millionen Euro geschätzt wird.

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Immobilien machen viel aus

Ein erheblicher Teil dieses Vermögens steckt in Sachwerten. Thomas Gottschalk besitzt luxuriöse Anwesen, darunter ein Haus in Bayern, wobei der Wert seines gesamten Immobilienportfolios auf etwa 40 Millionen Euro geschätzt wird. Seine frühere Villa im kalifornischen Malibu wurde allerdings im Jahr 2018 durch Waldbrände zerstört. Neben Immobilien zählt auch der Besitz wertvoller Kunstwerke zu seinen Vermögensbestandteilen, auch wenn konkrete Summen hierzu meist nicht öffentlich bekannt sind.

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Schwerer Kampf gegen den Krebs

Im November 2025 machte der Moderator öffentlich, dass bei ihm bereits Mitte 2025 ein epitheloides Angiosarkom diagnostiziert worden war. Bei diesem äußerst seltenen, bösartigen Tumor der Blutgefäßzellen mussten ihm im Zuge der Behandlung Teile des Harnleiters und der Blase entfernt werden. Insgesamt unterzog sich Gottschalk zwei Operationen und 33 Bestrahlungen. Während dieser schweren Zeit wich ihm seine Ehefrau Karina Gottschalk nicht von der Seite, wofür er sich öffentlich bedankte.

Endgültiger Abschied von der Bühne

Am 6. Dezember 2025 stand Thomas Gottschalk in der Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" ein letztes Mal vor der TV-Kamera und verabschiedete sich krankheitsbedingt vom Fernsehen. Im Juli 2026 bestätigte er schließlich seinen endgültigen Rückzug aus der Öffentlichkeit und schloss weitere Auftritte aus. Er erklärte dazu, dass der Samstagabend über Jahrzehnte die beste Zeit seines Lebens gewesen sei, dieses Kapitel nun aber vorbei ist und er nichts vermisse.