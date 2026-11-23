YouTuber Julian Claßen (33) und seine Frau Palina (26) sind erstmals gemeinsam Eltern geworden. Auf Instagram verkündet das Paar die Geburt seines Sohnes und verrät auch gleich dessen Namen.

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Die süßen Baby-News teilte Julian Claßen voller Stolz in den sozialen Netzwerken. Für den 33-Jährigen, der bereits eine Tochter und einen Sohn mit seiner Ex-Frau Bianca "Bibi" Heinicke (33) hat, ist es das erste gemeinsame Kind mit seiner neuen Liebe Palina. "Wir sind so glücklich!", schwärmt das Paar.

Name und Uhrzeit auf Instagram

Auf Instagram gaben die frischgebackenen Eltern auch sofort den Namen ihres Sohnes bekannt: "Heute Morgen um 10:38 Uhr ist unser wundervoller Amari auf die Welt gekommen", schreiben sie zu ihrem Beitrag. Auch zum Gesundheitszustand gaben sie Entwarnung: "Palina und dem Kleinen geht es gut, beide sind wohlauf." Zuvor ließ sich der Nachwuchs ordentlich Zeit, während die beiden auf Instagram seit Tagen der Geburt entgegengefiebert hatten. Auf dem geteilten Foto wirkt Palina glücklich, aber auch sichtlich erschöpft und erleichtert. In den Kommentaren zeigten sich beide emotional. Palina schrieb: "50% die Liebe meines Lebens 50% ich." Julian erklärte: "Ich werde euch für immer lieben und beschützen."

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Hochzeit nur einen Monat zuvor

Der nächste große Meilenstein folgt damit kurz nach ihrer Eheschließung. Erst vor rund einem Monat gaben sich Julian Claßen und Palina das Jawort und teilten dazu auf Instagram ein Hochzeitsfoto mit den Worten: "Frau & Herr Claßen". Im Sommer hatte Julienco bereits mit einem Meer aus roten Rosen und einem funkelnden Diamantring um ihre Hand angehalten. Palina jubelte damals auf Instagram: "wifeeeey bald. Ich liebe dich so krank, ich kann gerade nicht reden, ich freue mich so sehr, omg ich kotze vor Freude".

Schwere Zeit vor dem Familienglück

Hinter dem aktuellen Familienglück liegt für das Paar allerdings auch ein schmerzhafter Verlust. Anfang 2026 machten die beiden öffentlich, dass sie ein ungeborenes Kind verloren hatten. Im Mai folgte dann die Bekanntgabe, dass Palina erneut schwanger ist. Damals schrieb sie: "Unsere Familie wächst und es ist kaum in Worte zu fassen, wie viel uns diese Nachricht bedeutet". Nun halten die beiden ihren Sohn Amari in den Armen.