Bayern-Lazarett immer größer - Schock-Diagnose für Coman

Die Ausfallserie beim FC Bayern München setzt sich fort. Nach ÖFB-Star Konrad Laimer und Dayot Upamecano fällt nach dem 3:2-Sieg gegen Augsburg nun auch noch Flügelspieler Kingsley Coman wochenlang aus.

Der 3:2-Zittersieg im bayrischen Derby gegen FC Augsburg kam dem deutschen Rekordmeister teuer zu stehen. Denn ausgerechnet nach dem 1:0-Treffer, durch Bundesliga-Debütant Aleksandar Pavlovic (23.), musste Offensiv-Star Kingsley Coman verletzt ausgewechselt werden. Die Schock-Diagnose: Innenbandriss im linken Knie! Damit fällt der Franzose mehrere Wochen, wenn nicht sogar mehrere Monate aus. "Es ist extrem schmerzhaft gerade", äußerte sich Trainer Thomas Tuchel bereits unmittelbar nach dem Schlusspfiff.

Die Personalsituation beim Rekordmeister verschärft sich weiter.

Tuchel musste in Augsburg schon auf Dayot Upamecano und Konrad Laimer (beide Muskelverletzung) sowie Joshua Kimmich (Schulter) verzichten. Zudem fehlen den Bayern auch weiterhin die Langzeitverletzten Serge Gnabry (Muskelsehnenverletzung im linken Adduktorenbereich), Bouna Sarr (Kreuzbandriss) und Daniel Peretz (Innenbandverletzung am rechten Knie). Minjae Kim und Noussair Mazraoui sind ebenfalls derzeit nicht im Aufgebot, da sie mit ihren Nationalteams an den Kontinentalmeisterschaften teilnehmen.

"Es ist schon bisschen wie verhext aktuell, dass wir jedes Spiel mit einem Verletzten rausgehen", klagte Routinier Thomas Müller. Der Ausfall von Coman trifft die Münchner zwei Wochen vor dem Bundesliga-Gipfel bei Bayer Leverkusen und dem folgenden Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Lazio Rom hart.