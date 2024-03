Bayern planen das nächste Tor-Festival

Nur eine Woche nach dem spektakulären 8:1-Kantersieg gegen Mainz dürfen sich die Fans vom FC Bayern am Samstag (15.30 Uhr/live auf Sky) auf das nächste Schützenfest der Münchner freuen. Grund: Harry Kane & Co. gastieren beim abgeschlagenen Tabellenschlusslicht Darmstadt.

Der Aufsteiger hat aktuell zwei Siege in 25 Spielen am Konto stehen. Ein Erfolg im Heimspiel gegen die Bayern (ab 15.30 Uhr, im Sport24-Liveticker) wäre eine Mega-Sensation. Vor allen weil Bayern-Trainer Thomas Tuchel erstmals in dieser Saison auf den kompletten Kader zurückgreifen kann. „Man spürt, dass jetzt im Training wieder Spieler zurückkommen. Dass wir gute Trainingsqualität haben, weniger Verletzte. Das tut der Mannschaft einfach gut und ist ein ganz wichtiger Aspekt“, weiß auch Sportdirektor Christoph Freund.

Im Hinspiel gewannen die Bayern mit 8:0

Tuchel erwartet zudem einen durch Vaterfreuden zusätzlich „beflügelten“ Kapitän Manuel Neuer am Samstag im Tor. „Ich habe gehört, dass es der Mama gut geht und dem Kind gut geht. Und dann geht es dem Papa erst recht gut“, sagte Tuchel und bestätigte damit vorangegangene Medienberichte zur Geburt des ersten Kindes von Manuel Neuer (37) und dessen Ehefrau Anika (23). Neuer fehlte in Erwartung des privaten Glücks teilweise in der Vorbereitung. „Manu hatte schon zwei Tage Pause, das muss reichen“, scherzte Tuchel und fügte ernsthaft hinzu: „Er kommt heute zurück und steht morgen im Tor. Das beflügelt als Papa.“ Mit Neuer im Tor gewann der FC Bayern auch das erste Saisonduell gegen Darmstadt am 9. Spieltag mit dem Resultat von 8:0.