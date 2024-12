Manuel Neuer (38) hat gegen seine Pokal-Sperre Einspruch eingelegt.

Bayern Münchens Tormann Manuel Neuer hat gegen Bayer Leverkusen nach 17 Minuten die Rote Karte bekommen, weil er im Zweikampf mit Jeremie Frimpong zu spät war und ihn als letzter Mann vor dem Bayern-Strafraum stoppte. Er rammte den Leverkusener mit der Schulter um. Der Schiedsrichter entschied auf Notbremse und stellte Neuer vom Platz. Für Neuer war es der erste Platzverweis in der Profikarriere. Das Sportgericht sperrte den 38-jährigen Bayern-Tormann für zwei Spiele.

In seiner Urteilsverkündung schrieb der DFB: "Die Verhinderung einer offensichtlichen Torchance durch ein nicht schwerwiegendes Foul ohne anschließenden Torerfolg zieht nach ständiger DFB-Rechtsprechung üblicherweise eine Sperre von zwei Spielen nach sich."

Neuer legt Einspruch gegen Sperre ein

Neuer legte aber Einspruch gegen die Entscheidung ein. Der Deutsche Fußball-Bund befasst sich deshalb am Donnerstag mit dem Einspruch des Bayern-Profis. Neuer will selbst verhandeln. Da er verletzt ist (Anm. Neuer zog sich beim Foul an Frimpong einen Rippenbruch zu) wird er per Video zugeschalten.