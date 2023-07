Faltenfrei & ebenmäßig: Botox-Alarm um Prinzessin Kate

Die fesche Frau von Prinz William soll im Gesicht nachhelfen lassen.

Neue Fotos heizen alte Gerüchte an - Prinzessin Kate sieht auf aktuellen Bilden, die sie beim Besuch des "Young V&A"-Museums für junge Besucher zeigen, deutlich... erfrischt aus.

Prall, fest, faltenfrei: Kate

Die schöne Frau von Thronfolger Prinz William kam in einem zarten, hochgeschlossenen Sommerkleid zu dem Termin. Die langen Haare trug sie leicht gelockt und aus dem Gesicht frisiert. Bei Nahaufnahmen wird deutlich: Kate hat eine ebenmäßige Haut, Falten sind kaum zu sehen, die Wangen sind prall und die Konturen fest.

Keine Zornesfalte in Sicht

Kate , die für ihre Begeisterungsfähigkeit bekannt ist, sieht man öfter lachen, grinsen aber auch staunen. Doch eines wird bei diesem Mimikspiel deutlich: Auch wenn das Gesicht der Prinzessin einmal richtig entgleitet (siehe unten) sind die Falten in ihrem Gesicht überschaubar. So sieht man niemals Zornesfalten. Diese lassen auch junge Frauen oft wesentlich älter aussehen, graben sich tief in den Bereich zwischen den Augen, können unsympathisch wirken. Hat sie da nachhelfen lassen? Die Gerüchte halten sich hartnäckig.

