Kate: Stehts perfekt, galant und entspannt. Aber, trotzdem wird Kritik laut.

Kate (41), die Frau von Thronfolger William (40) scheint immer alles richtig zu machen. Bei ihren Auftritten in der Öffentlichkeit kommt sie locker, manchmal sogar lustig rüber. So geht das mit der Modernisierung der Monarchie , wird sie daher oft gelobt.

Doch seit der Krönung von Charles III . werden immer wieder kritische Stimmen laut. So bezeichnet die Daily Mail Kolumnistin Sarah Vine Kate als: "Oberflächlich, eindimensional und manipulativ". Der Grund: Kate und William setzen sich immer heftiger in Szene, rücken sich selbst in den Mittelpunkt und lassen so Charles und Camilla keinen Raum, sich als neues Königspaar zu inszenieren.

Kate und William Show

Kate und Will im Mittelpunkt - Die Vorwürfe

Krönungs-Show : Beim Mega-Event soll Kate es übertrieben haben mit ihrem Auftritt, trug Schmuck von Diana und der Queen. Zudem ließen sie und William einige Clips drehen, die die beiden samt ihrer schnuckeligen Kinder im Mittelpunkt stellte. Übertriebene Inszenierung, findet die britische Presse.

: Beim Mega-Event soll Kate es übertrieben haben mit ihrem Auftritt, trug Schmuck von Diana und der Queen. Zudem ließen sie und William einige Clips drehen, die die beiden samt ihrer schnuckeligen Kinder im Mittelpunkt stellte. Übertriebene Inszenierung, findet die britische Presse. Zu spät : Kamen William und Kate in der Kirche an, das zog den Ärger von King CHarles mit sich...

: Kamen William und Kate in der Kirche an, das zog den Ärger von King CHarles mit sich... Überpräsenz : Seit der Krönung lassen William und Kate keine Möglichkeit aus, gut vor der Presse dazustehen, zeigen sich im Volk, bei Charity-Auftritten.

: Seit der Krönung lassen William und Kate keine Möglichkeit aus, gut vor der Presse dazustehen, zeigen sich im Volk, bei Charity-Auftritten. Taktik: Hinter all den Auftritten könnte eine Taktik stehen. So heißt es, dass Charles nur rund sechs Jahre König bleiben könnte, danach abdankt. Vielleicht müssen Kate und Will sich darum schon so intensiv vorbereiten.

