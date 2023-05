Gruselig! HIER sitzen Kate & Will mit einem Mörder am Tisch und wissen es nicht

Bei einem Charity-Event trafen Kate und Will einen verurteilten Mörder, der einen Mann mit fünf Stichen tötete, doch keiner wusste das.

Es ist eine sehr gruselige Vorstellung: Einem Mörder zu begegnen. Genau das ist William und Kate passiert, als sie vor einem Jahr bei einer Charity-Veranstaltung in eine Schule geladen wurden.

Saßen neben Mörder

Der Thronfolger und seine Frau trafen in der St. John's Primary School auf Paul Carberry, der bei der Charity-Organisation "Action for Children" als Geschäftsführer agiert. Was zu diesem Zeitpunkt weder der Palast noch Kate und William wussten, seine Kollegen allerdings schon: Paul Carberry ist ein verurteilter Mörder. Der 60 Jährige, der rund 170.000 Euro im Jahr verdienen soll, hat als junger Mann einen werdenden Vater in einem Zug erstochen und einen weiteren Mann verletzt.

© Getty Images ×

Carberry mit Kate und Will an einem Tisch

Verurteilt

Als 16 Jähriger war Carberry in einem Zug unterwegs zu einem Fußballspiel in London. Er soll Vodka und Bier in großen Mengen getrunken haben und stach dann fünf Mal auf einen Mann ein. Er soll sich an den Vorfall nicht erinnern können und plädierte auf nicht schuldig, wurde allerdings verurteilt. Der Mirror fragte bei Carberry nach und er antwortete: "Ich habe das jeden Tag meines Lebensbereut. Eine Familie hat ihren Liebsten nicht gehabt, wegen mir." Carberry war in einer Jugendstrafanstalt von 1979 bis 1985 untergebracht. Während des Schul-Besuches saßen William und Kate mit Carberry an einem Tisch, schüttelten die Hände und ließen sich herumführen.

© Getty Images ×

Lockere Stimmung beim Besuch