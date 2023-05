Dieses Video steigert die Beliebtheitspunkte für Prinz William ganz enorm.

Bislang fiel Prinz William von Wales eher durch sein souveränes Auftreten und seine guten Umgangsformen auf. Stabil und nett also, bisweilen vielleicht sogar ein bisschen langweilig. Doch nun sorgt ein neues Video dafür, dass William plötzlich mit Komplimenten überschüttet wird auf Twitter.

Fans finden William sehr fesch

In dem Clip, der rund sechs Minuten dauert, ist William zu sehen wir er rudert. Er legt sich dabei wirklich ins Zeug und man kann erkennen, dass der Prinz durchaus gut trainiert ist. Diese neue Seite dürfte einigen sehr gefallen... Auf Twitter preisen ihn Fans: "Es sollte 'Prince Hotness' heißen" oder "Hallo Papa mit den langen Beinen" und "Er ist wirklich fesch!"

Arbeit ist ihm wichtig

William trug für die Aufnahmen schwarze Shorts, ein langärmeliges Sportshirt in blau und coole Sonnenbrillen. Ähnlich jenen, die seine fesche Mama Diana gerne trug in ihrer Freizeit. Der Clip vom Rudern wurde gedreht mit einem wichtigen Zweck dahinter. Nämlich jenem, Aufmerksamkeit auf die mentale Gesundheit zu lenken. Das ist William seit Jahren ein Anliegen; immer wieder äußert er sich zu verschiedenen Aspekten mentaler Gesundheit. Dieses Mal ging es um jene für Menschen, die in U-Booten arbeiten.