Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Nordisch
  5. Skispringen
Peter Prevc
© GEPA

Vierschanzentournee

Prevc auch in Garmisch nicht zu stoppen: Zwei ÖSV-Adler auf dem Stockerl

01.01.26, 16:04
Teilen

Der Slowene Dominik Prevc war auch beim Neujahrsspringen in Garmisch nicht zu stoppen und holte seinen zweiten Sieg bei der Vierschanzentournee. 

Der bis dato große Dominator der Vierschanzentournee Dominik Prevc springt auch beim Neujahrsspringen in Garmisch allen davon. 

Mit 141 Metern siegt er vor den ÖSV-Assen Hoerl und Embacher, die auf Platz zwei und drei landen.  

Mehr in Kürze...

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden