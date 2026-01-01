Prevc auch in Garmisch nicht zu stoppen: Zwei ÖSV-Adler auf dem Stockerl

Der Slowene Dominik Prevc war auch beim Neujahrsspringen in Garmisch nicht zu stoppen und holte seinen zweiten Sieg bei der Vierschanzentournee.

Der bis dato große Dominator der Vierschanzentournee Dominik Prevc springt auch beim Neujahrsspringen in Garmisch allen davon.

Mit 141 Metern siegt er vor den ÖSV-Assen Hoerl und Embacher, die auf Platz zwei und drei landen.

Mehr in Kürze...