Nach Tournee-Sturz: Skisprungstar droht Olympia-Aus

Schrecksekunde bei der Vierschanzentournee: Der estnische Skispringer Artti Aigro ist am Mittwoch im Training vor der Qualifikation zum Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen schwer gestürzt. Nun droht dem 26-Jährigen das Aus für die Olympischen Spiele.

Aigro kam im zweiten Trainingsdurchgang nach einem Sprung auf 127 Meter bei der Landung zu Sturz.

Der Este blieb mit sichtbaren Schmerzen im Auslauf liegen. Kurz darauf wurde er mit dem Ackja aus dem Stadion abtransportiert.

Teilruptur des Innenbandes

Die Diagnose ist bitter: Aigro erlitt eine Teilruptur des Innenbandes im linken Knie sowie eine Fraktur im linken Fuß. Wie lange der Skispringer ausfallen wird, ist derzeit noch offen.

Start bei den Olympischen Spielen

Beim Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf hatte Aigro noch Platz 26 belegt. Durch die Verletzung steht nun nicht nur seine weitere Teilnahme an der Tournee, sondern auch ein möglicher Start bei den Olympischen Spielen auf der Kippe.

„Ich komme wieder!"

Trotzdem zeigt sich der Estländer kämpferisch. Auf Instagram meldete sich Aigro selbst zu Wort und postete ein Foto seines bandagierten Beines. Dazu schrieb er: „Ich komme wieder! Wir sehen uns in ein paar Wochen.“ Abschließend fügte er hinzu: „Frohes neues Jahr!“