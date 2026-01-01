Alles zu oe24VIP
Oliver Glasner
© Getty

Liverpool patzt

Nur 1:1! Glasner nimmt Sieglosserie ins neue Jahr mit

01.01.26, 20:51
Die Sieglos-Serie von Oliver Glasner und Crystal Palace hält auch im neuen Jahr an.

Nach drei Niederlagen in Serie hat Trainer Oliver Glasner mit Crystal Palace zum Auftakt des neuen Jahres beim 1:1 gegen Tabellennachbar Fulham zumindest wieder einen Punkt in Englands Fußballliga geholt.  

Jean-Philippe Mateta erzielte das Tor der Hausherren (39.), die sich im Finish aber noch den Ausgleich einfingen (80.) und damit schon sechs Pflichtspiele auf einen Sieg warten. Die Eagles sind Neunter, auf Platz vier rangiert weiter Liverpool nach einem 0:0 gegen Leeds.

