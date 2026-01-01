Alles zu oe24VIP
Glasner
© Getty

Wintertransferphase

Trainer-Beben in England: Jetzt ist Glasner Top-Favorit bei Chelsea

01.01.26, 13:37
In England dreht sich pünktlich zur Wintertransferphase das Trainer-Ringelspiel. Bei Chelsea fliegt der Italiener Enzo Maresca. Das gab der Klub heute bekannt. Jetzt ist einer Topfavorit auf den begehrten Trainerstuhl in London: Oliver Glasner. 

Es kommt Bewegung in den Trainermarkt.

Oliver Glasner
© Getty

Oliver Glasner
© Getty

Ehemalige Champions-League-Sieger 

Der Ausgangspunkt liegt in London, genauer gesagt an der Stamford Bridge beim FC Chelsea.

Der ehemalige Champions-League-Sieger hat sich am heutigen Donnerstag von Enzo Maresca getrennt. Maresca kam einst über Man City, wo er unter Pep Guardiola gelernt hatte, und Leicester City zu Chelsea.

Durstrecke nach Erfolgen

Er führte die Mannschaft zu alter Stärke zurück. Zuletzt hatte er allerdings eine Durstrecke durchzustehen, die ihn jetzt seinen Job kostete. 

Maresca
© Getty

Bei allen Großen auf dem Zettel  

Wenn es um seinen Nachfolger geht, ist einer jetzt der große Favorit: Oliver Glasner, der bekanntlich (noch) bei Crystal Palace unter Vertrag steht - der aufgrund seiner Glanzleistung bei allen Großen in Europa auf dem Zettel steht - so auch bei Chelsea. 

Auch Liverpool im Gespräch

Läuft nun alles auf Oliver Glasner hinaus? Klar ist: Der Österreicher ist nach seinen Erfolgen bei Crystal Palace auf dem Zettel vieler europäischer Topklubs ganz oben.

Aus England ist auch immer wieder Liverpool im Gespräch, wenn es um das Glasner-Rennen geht. Doch an der Anfield Road hält man an Arne Slot bis dato fest. Chelsea hat jetzt die Reißleine gezogen und ist ein ganz heißer Anwärter auf Glasner.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

