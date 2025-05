Flughafen Wien: Holländerin hatte 20 kg Cannabis im Gepäck

Die 25-Jährige wurde im Bereich des Abflugsteiges festgenommen.

Schon wieder gab es einen größeren Drogen-Fund am Flughafen Wien in Schwechat. Dort entdeckten bei einer Gepäckskontrolle Flughafenmitarbeiter am Montag rund 20 Kilogramm Cannabiskraut in einem Koffer.

Kam von Bangkok

Dieser gehörte einer Holländerin, die von Bangkok über Österreich nach Brüssel weiterreisen wollte. Doch vor ihrem Weiterflug konnte die 25-Jährige festgenommen werden. Die junge Drogenkurierin ist geständig. Sie wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.