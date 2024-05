RangNIX: Bayerns Trainersuche wird zum Fiasko

Ralf Rangnick bleibt Österreicher und schickt damit den FC Bayern immer weiter in die Krise. Die Münchner sind wenige Wochen vor Saisonende weiterhin auf Trainersuche.

Der FC Bayern ist weiter auf Suche nach einem neuen starken Mann auf der Trainerbank für die kommende Saison. Nachdem Ralf Rangnick den Verantwortlichen in München ebenfalls eine Absage erteilt hat, gehen Sportdirektor Christoph Freund und Sport-Boss Max Eberl die Optionen aus.

Erst Xabi Alonso (Leverkusen), dann Julian Nagelsmann (DFB-Bundestrainer) und nun auch eine Absage von unserem Teamchef. Das Tauziehen um den neuen Bayern-Coach wird für den deutschen Rekordmeister zum Fiasko.

Weitere Alternativen, wie Unai Emery (Aston Villa), Roberto De Zerbi (Brighton) haben sich bereits zu ihren aktuellen Arbeitgebern bekannt. Auch an dem Gerücht, dass Zinedine Zidane an die Säbener Straße kommen könnte, dürfte wohl vom Tisch sein. Doch wer könnte jetzt noch in das Anforderungsprofil der erfolgsverwöhnten Bayern passen?

Bayern sucht Notlösung

Neben Rangnick kursierte zuletzt immer wieder der Name Hoeneß in München. Sebastian Hoeneß ist der Neffe von Bayerns Ehrenpräsident Uli. Im März verlängerte er allerdings seinen Vertrag bei Stuttgart bis 2027. Nach dem gescheiterten Projekt mit Julian Nagelsmann einen jungen, aufstrebenden Übungsleiter zu holen, dürfte man in München allerdings vorsichtig sein. Laut Medienberichten soll er allerdings eine Ausstiegsklausel in seinem neuen Kontrakt haben.

Ein weiterer Kandidat wäre Feyenoords Arne Slot gewesen, der dürfte aber als Nachfolger von Jürgen Klopp vor einem Wechsel zum FC Liverpool stehen. Die Star-Coaches Jose Mourinho und Antonio Conte dürften zwar verfügbar sein, würden allerdings mit ihrer defensiven Spielweise auch kein "perfect Match" sein. Auch Xavi hat sich vergangene Woche umentschieden und bleibt weiter beim FC Barcelona.

Der einzige renommierte Trainer, der derzeit frei wäre, ist Hansi Flick. 2020 holte er mit den Bayern das Triple, er kennt den Verein und auch den Großteil des Kaders. Ob er nach seiner "Flucht" zum DFB 2021 an die Isar zurückkehren würde, ist allerdings eher unwahrscheinlich.