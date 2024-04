Rangnick-Geheimtreffen mit den Bayern-Bossen

Verliert der ÖFB Erfolgs-Teamchef Ralf Rangnick? Die Anzeichen auf einen Wechsel des Deutschen zum FC Bayern verdichten sich. Wie die "Bild" berichtet, soll es bereits ein Geheimtreffen zwischen Rangnick und den Bayern-Bossen gegeben haben.

Die Bayern wollen uns Teamchef Ralf Rangnick um jeden Preis wegschnappen. Trainer Thomas Tuchel verlässt den entthronten deutschen Rekordmeister nach der erfolglosen Saison und die Münchner stehen bislang immer noch ohne Trainer für die nächste Spielzeit da. Nach Absagen von Wunsch-Kandidat Xabi Alonso, der in Leverkusen bleibt, und Julian Nagelsmann, der seinen Vertrag beim DFB vorzeitig verlängert, will man nun beim österreichischen Nationalteam wildern. Laut Medienberichten ist Rangnick mittlerweile der klare Favorit auf dem Platz an der Seitenlinie in der Allianz Arena.

"Ich fühle mich hier wohl. Ich habe noch einen Vertrag bis 2026, und unser Ziel und Weg geht auch nach der EURO weiter", kommentierte der 65-jährige "Fußball-Professor" unlängst die Gerüchte. Den Bayern-Verantwortlichen dürften dieses Lippenbekenntnis zu rot-weiß-rot allerdings mehr als Höflichkeit gegenüber dem ÖFB gesehen haben und weniger als Absage an die Münchner.

Jetzt kann es ganz schnell gehen

Die "Bild" berichtet nun, dass ein Wechsel tatsächlich schon viel konkreter sein soll, als bisher angenommen. Wenn alles nach Plan läuft, könnte noch diese Woche alles fix sein. Es soll sogar schon ein Geheim-Treffen mit Rangnick und den Sport-Bossen Max Eberl und Christoph Freund gegeben haben. Mit letzterem hat Rangnick aus der gemeinsamen Erfolgszeit (2012 bis 2015) in Salzburg ein gutes Verhältnis.

In den nächsten Tagen soll es an der Säbener Straße eine Sitzung geben in dem die potentiellen Trainer-Kandidaten besprochen werden. Derzeit spricht hier alles für Ralf Rangnick.

Rangnick lässt Herz entscheiden

Der Teamchef selbst heizte am Dienstag die Gerüchte weiter an. In seinem WhatsApp-Status deutete er an, dass sich der Transfer-Poker mit den Bayern schon entschieden hat. „Gehe, wohin dein Herz dich führt. Das Leben ist ein Theaterstück ohne vorherige Proben“, zitiert Rangnick keinen Geringeren als Charlie Chaplin in seinem WhatsApp-Status.

Fakt ist: In Rangnicks Trainer-Karriere fehlen große Titel wie die Cham­pions League oder die deutsche Bundesliga. Mit den Bayern könnte sich der 65-jährige Fußball-Professor den späten Titel-Traum erfüllen. Rangnicks Mission in München: Mit jungen, hungrigen Stars eine neue Ära einleiten.Das Management von Rangnick gibt zu den Spekulationen vorerst "keinen Kommentar" ab.