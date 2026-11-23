Gute Aktion
Lidl & Caritas luden zum Dinner mit Stürmer & Co.
Wichtig. Gestern Nachmittag lud Diskonter Lidl ins Wiener Rathaus zum großen Weihnachtsessen. Aber nicht etwa VIPs fanden sich zum Dinner ein, sondern 500 armutsbetroffene Menschen. Gemeinsam mit der Caritas wurde den Gästen ein festliches 3-Gänge-Menü kredenzt.
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Dazu sorgten Austro-Stars wie Chart-Stürmerin Christina Stürmer, Comedian Dr. Bohl, Dancing Star Herby Stanonik und Sängern Birgit Denk für das Show-Programm.
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