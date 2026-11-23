"Langsam sieht man was" - Hadschi Bankhofer überrascht Fans mit Gewichtsverlust, der sich sehen lassen kann!

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ORF-Moderator Hadschi Bankhofer kann stolz auf sich sein. Er hat in den letzten drei Jahren kontinuierlich Gewicht verloren. Seit 2023 sollen es runde 17 Kilo weniger sein, die der beliebte ORF-Moderator auf die Waage bringt. Bei einem Vorher-Nachher-Foto sieht man deutlich den Unterschied.

Hartes Selbst-Urteil

Wie Bankhofer jüngst auf Instagram und Facebook schrieb, habe sein Startgewicht 147 Kilo betragen. Wie hat er Gewicht verloren? Das erklärt er in einem Posting und urteilt noch sehr hart über sich selbst: "Mit Ernährung. Bin aber natürlich immer noch eine fette Kugel."

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Abnehmen und in Form kommen

Seine Motivation dahinter erklärt er auch: "Hatte 2015 mit trainieren aufgehört und wurde blitzschnell immer dicker. Muss dringend was tun um nicht nur abzunehmen, sondern auch in Form zu kommen."

Motivation? Gemeinsam!

Unterstützung sucht er sich dabei in einer Facebookgruppe, wo es viele Gleichgesinnte gibt - in "Die Muskelwerkstatt" tauschen sich User aus, die ein gemeinsames Ziel haben: fitter, gesünder und schlanker zu werden. gegenseitige Motivation ist dabei für viele der Schlüssel zum Erfolg und so gibt es viele stärkende Worte für Bankhofer. Auch Martina Reuter hat den Beitrag mit einem Applaus kommentiert.