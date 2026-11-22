Top-Winzer Josef Weiß vom Winzerhof Weiß in Längenfeld hat den Reinerlös seiner diesjährigen Weintaufe wieder dem Verein "Wider die Gewalt" gewidmet. Als Weinpate stand diesmal Falco-Darsteller Axel Herrig im Mittelpunkt.

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Bereits zum dritten Mal diente der Saal im Hotel Schlosspark Mauerbach als Veranstaltungsort für die Weintaufe von Josef Weiß, die gemeinsam mit Marika Lichter, der Geschäftsführerin des gemeinnützigen Vereins "Wider die Gewalt", organisiert und moderiert wurde. Schon beim ersten Event im Jahr 2017 arbeiteten der Winzer und der Verein zusammen, damals erhielt der Wein den Namen "Glanzlichter" nach Lichters Künstleragentur – seither folgten als Paten unter anderem Gregor Glanz, Andy Lee Lang, Thomas Strobl und die Italopop-Gruppe Insieme.

Segnung für neuen Jungwein-Cuvée

Die Weintaufe selbst übernahm Pater Konda aus Mauerbach, der sowohl den Wein als auch den Winzer lobte. Nach der Segnung wurde der neue Jahrgang – ein leichter Cuvée aus Weißburgunder und Welschriesling – gemeinsam mit einem Buffet aus Schmankerln des Hauses verkostet.

Über das Ergebnis zeigte sich der Winzer zufrieden: "Es ist immer wieder spannend mitzuerleben, wie sich ein Wein entwickelt und wir hoffen, auch in diesem Jahr wieder einen besonderen Tropfen kreiert zu haben", sagte Josef Weiß.

Axel Herrig rockt als Falco

Für den künstlerischen Höhepunkt des Abends sorgte der heurige Weinpate Axel Herrig von der Wiener Volksoper, der als Falco-Darsteller auftrat. Mit einem Auszug aus seinem Programm, mit dem er in Österreich und Deutschland auftritt, begeisterte er die Gäste vom ersten Song an.

Auch Marika Lichter zog ein dankbares Fazit zum Abend und zur langjährigen Zusammenarbeit: "Ich bin Josef sehr dankbar, dass er schon seit so vielen Jahren unseren Verein unterstützt und immer wieder mit persönlichem Einsatz und seinen großartigen Weinen unsere Veranstaltungen bereichert. Und natürlich auch herzlichen Dank an Axel Herrig und alle Gäste, die gekommen sind und gespendet haben!"