Seit 2006 liefert Austropop-Kaiser Wolfgang Ambros seine Hymnen auch im eindringlichen Akustik-Arrangement. Doch jetzt ist Schluss. Am Montag (Gmunden) und Dienstag (Ried) steigen die allerletzten "Pur"-Konzerte.

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"2027 wird es keine "Pur" Konzerte geben, denn das ist mörderisch anstrengend." Im großen oe24-Interview hat es "Professor" Wolfgang Ambros bereits angekündigt - jetzt ist es soweit. Nach 20 Jahren beendet der Austropop-Kaiser nun wirklich seine eindringliche Akustik-Konzert-Serie

Wolfgang Ambros zündet sein letztes Akustik-Feuerwerk © Thomas Zeidler

Die letzten Österreich-Konzerte unter dem Motto "Pur" gehen am Montag (23. November) im Toscana Congress von Gmunden und am Dienstag (24. 11.) im OÖV von Ried in Innkreis über die Bühne. Am Donnerstag (26. 11.) steigt dann das allerletzte Pur-Konzert im deutschen Gersthofen. "Die Entscheidung ist gefallen: 'Ambros pur!' verabschiedet sich bis auf Weiteres von der Bühne," erklärt Ambros das Pur-Finale und stellt dabei im Dreiklang mit Günter Dzikowski und Roland Vogl ein letztes großes Akustik-Feuerwerk rund um ewige Klassiker wie "Du bist wia de Wintasun", "Lokalverbot" oder "De Kinettn wo i schlof" in Aussicht: "Drei Abende mit großen Liedern, persönlichen Geschichten und jener besonderen Atmosphäre, die Ambros pur! seit vielen Jahren ausmacht."

2006 erfunden, jetzt das Grande Finale. Ambros beendet die Konzert-Serie "Pur". © Thomas Zeidler

2027 legt Ambros dann pünktlich zum 75. Geburtstag (19. März) und dem auch schon 55-jährigen Bühnenjubiläum unterstützt von der legendären Begleitband die No. 1 vom Wienerwald mit der großen Werkschau "Best of the Best!“ nach. Ab 15. April (Dornbirn) sind dafür bereits 9 Konzerte in ganz Österreich fixiert. Als Highlight gibt’s das von oe24 präsentierte Doppelpack im Wiener Konzerthaus (28. und 29. Mai) mit allen Hymnen von A wie "A Mensch möcht i bleibn" bis Z wie "Zentralfriedhof". „Es gibt das Beste vom Besten. Die Hite. Immer! Bis mir der Saft ausrinnt!"