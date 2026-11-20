Grand Theft Auto mischt jetzt auch die Pop-Charts auf: Soundtrack-Hit „Flower In A Hurricane” von Justice & Co stürmt bei iTunes auf Platz 1. Der Soundtrack begeistert Millionen. Selbst Keith Richards rockt mit.

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Platz 1: Justice, Tame Impala, SZA & King Gizzard & the Lizard Wizard , "Flower In A Hurricane (From GTAVI: Original Score". Ein Blick auf die heimischen iTunes-Charts beweist es. Der Hype um das Computerspiel "Grand Theft Auto VI" ist längst auch im Pop angekommen. 34 exklusiv produzierte Songs sind am Soundtrack vertreten – gleich 10 Singles (!) davon wurden vorab veröffentlicht. Allen voran "Last Thing You Need" von Country-Abräumer und Aufreger Morgan Wallen, das es bis auf Platz 9 der US Billboard Charts brachte.

Der Soundtrack zu "GTA VI" bietet 4 Top-Hits. © Rockstar Games

Das ist der Top-Hit aus GTA VI:

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Weltweit wurden die "GTAVI"-Songs schon über 200 Millionen Mal gestreamt. Am Wochenende werden weitere 90 Millionen Streams erwartet. Dua Lipas Beitrag "Go Easy" erreichte direkt am Erscheinungstag Platz 1 der einflussreichen Spotify-Playlist "New Music Friday Deutschland". Die CD und Vinyl Ausgaben des Soundtracks halten aktuell auch die Spitze der Amazon Bestseller-Charts.

Auch Stones-Legende Keith Richards ist bei "GTA" dabei. Mit einem rarem Solo-Song. © Rockstar Games

Spannend: Neben aktuellen Trendstars wie Travis Scott („Rhyno“), Cardi B („Don’t Chart“) oder Playboi Carti („Ahh Yea“) konnten die Macher von Rockstar Games auch eine ungewöhnliche Legende für den Soundtrack gewinnen. Rolling Stones Mastermind Keith Richards liefert den Blues-Klassiker "Bright Lights Big City" îm rauen minimalistischen Sound. Eine Rückkehr zu seinen musikalischen Wurzeln – die Stones hatten das Jimmy Reed Cover ja bereits 1963 bei frühen Studio-Sessions aufgenommen. Jetzt gibt’s eine Richards-Solo-Version.

Im Spiel gibt es gleich 25 verschiedene Radiostationen. Auch eine Rocksender. © Rockstar Games

Im Spiel gibt es dazu gleich 25 In-Game-Radiosender mit über 840 lizensierten Songs. Auch die Dance-Pop- Station "Flash FM" mit den Hits von Arina Grade oder Olivia Rodrigo oder den Hardrock-Sender "The Chamber 106" mit den Krachern von Pantera oder Black Sabbath.