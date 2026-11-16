Queen mischen Charts und Weihnachten auf

Queen stürmen mit dem Live-Album "Budapest" nach 35 Jahren wieder auf Platz 1 der Austria Top 40. Gefeiert wird mit dem "neuen" Weihnachts-Hit "Thank God it’s Christmas…Again!"

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Vor 35 Jahren - am 24. November 1991 - verstarb Freddie Mercury. Jetzt mischt die Legende wieder die Charts auf! Das Queen-Live-Album "Budapest" stürmt in den Austria Top 40 von 0 auf 1 und bremst damit überraschenderweise auch Bryan Adams und Oliva Rodrigo aus.

Ein echtes Chart-Wunder und eines mit langer Anlaufzeit. Zuletzt schafften Queen 1995 mit dem Mercury-Vermächtnis "Made in Heaven" bei uns Platz 1. Mit Songs, die von seinen Kollegen Brian May, Roger Taylor und John Deacon erst nach seinem Ableben finalisiert wurden.

Queen Christmas © Sony Music

Jetzt lacht Freddie mit seinem letzten filmischen Konzert-Dokument von der Chartspitze. 1986 rockte man ja das allererste große Open-Air-Konzert hinter dem Eisernen Vorhang. 80.000 rockten damals zu Hymnen wie "Radio Ga Ga", "We Are The Champions" oder "Bohemian Rhapsody" im ehrwürdigen Nepstadion ab. Die 25-Song-starke Hit-Show, für die Freddie Mercury und Co. mit dem Tragflügelboot aus Wien anreisten und extra das ungarische Volkslied "Tavaszi Szél Vizet Áraszt" einstudierten, gilt als Meilenstein und beschert Queen nun den 8. Nummer-eins-Hit in Österreich.

Gefeiert wird der Chart-Triumph mit einem "neuen" Hit. Taylor und May haben den 1984er-Weihnachts-Klassiker "Thank God it’s Christmas" neu remixt und um eindringliches Gitarren-Solo sowie neue Schlagzeug-Spuren erweitert. "Das war damals ein Schnellschuss und eigentlich nie richtig fertig. Jetzt gibt’s endlich den richtigen Queen-Sound dafür", erklärt Brian May die Neuüberarbeitung "Thank God it’s Christmas…Again!", der man als besonderes Zuckerl sogar Weihnachts-Grüße von Freddie Mercury beimischt.

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Auch dadurch scheint ein neuer Chart-Sturm möglich. 1984 hatten sich Queen ja etwas verspekuliert und gegen "Do They Know It’s Christmas" und "Last Christmas" in der Hitparade keine Chance.