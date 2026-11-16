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Spielte mit Elvis

Große Trauer: Country-Legende Richard Sterban ist tot

Phillip Platzer
von
Ein älterer Mann singt mit Mikrofon auf der Bühne in einem bunten, gemusterten Hemd.
© Getty Images
US-Country-Sänger Richard Sterban, langjähriges Mitglied des preisgekrönten Gesangsquartetts The Oak Ridge Boys, ist tot.
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Nach Mitteilung der Gruppe und seiner Familie starb der an Krebs erkrankte Sänger an den Folgen einer Bronchitis und Lungenentzündung. Der im US-Bundesstaat Tennessee lebende Musiker wurde 83 Jahre alt.

Der für seine tiefe Bass-Stimme bekannte Musiker sang zu Beginn seiner Karriere in Gospel-Gruppen. Als Mitglied des Quartetts The Stamps trat er Anfang der 1970er-Jahre mit Elvis Presley auf und war in dem Konzertfilm "Elvis on Tour" zu sehen.

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1972 trat der Country- und Gospelsänger der Gruppe The Oak Ridge Boys bei. Zu den Hits des Quartetts zählten Songs wie "This Crazy Love", "Elvira", "American Made" und "Bobbie Sue". Mehr als fünf Jahrzehnte lang gehörte Sterban der preisgekrönten Gruppe an. Die Band wurde 2015 in die renommierte Country Music Hall of Fame aufgenommen. Im Dezember 2018 trat die Gruppe beim Begräbnis des früheren US-Präsidenten George H. W. Bush in Texas auf.

Das langjährige Bandmitglied Joe Bonsall war im Juli 2024 an einer ALS-Erkrankung gestorben. Im Mai 2025 hatte sich Sterban aus gesundheitlichen Gründen von Konzerttouren der Gruppe zurückgezogen. Im selben Jahr gab er eine Erkrankung mit Bauchspeicheldrüsenkrebs bekannt.

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