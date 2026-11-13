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Lika Doss: Linzer Popstar will jetzt "tanzen"

René Wastler
von
Lika Doss
© Tim Cavadini.
Die Linzer Sängerin und Songwriterin Lika Doss meldet sich mit ihrer neuen Single "Dance, Dance, Dance, Dance" zurück. Entstanden ist der Deutschpop-Track ursprünglich für den ESC.
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Die bildhübschen und talentierte Linzerin stammt aus einer Musikerfamilie und lebt ihre Leidenschaft von klein auf aus. Nach Klavierunterricht und Coversongs veröffentlicht sie seit 2019 eigene Lieder auf Deutsch, die bereits auf zahlreichen Sendern liefen. Auch live sammelte die Künstlerin Erfahrung – etwa als Support Act von Alexander Eder, vor Clueso & Clock Clock sowie am Donauinselfest Wien. Ob solo oder mit Band: Ihr energiegeladener Deutschpop lädt zum Mitsingen ein.

Lika Doss
Lika Doss © Tim Cavadini.

Entstanden mit Julia Kautz in Wien

Ihre aktuelle Single "Dance, Dance, Dance, Dance" war ursprünglich für den ESC gedacht und wurde gemeinsam mit Songwriterin Julia Kautz und Produzent Flouzy in Wien finalisiert. Inhaltlich vermittelt der Song die Botschaft, den Moment zu nutzen und gemeinsam ohne Angst vor dem Ende die Liebe und das Leben zu feiern, selbst wenn morgen die Welt untergeht. Neben der Musik arbeitet Lika Doss übrigens selbständig als Klinische Psychologin.

Lika Doss
Lika Doss © Tim Cavadini.

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Live hören kann man Lika Doss und ihren neuen Hit unter anderem am 31.12. bei der großen Silvesterparty am Linzer Hauptplatz.

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