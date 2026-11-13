Andreas Gabalier über Heimatgefühl und Erziehung

Lederhose auf der Bühne, die Heimat in den Liedern: Musiker Andreas Gabalier macht aus seiner Verbundenheit zu Österreich kein Geheimnis und äußert sich nun zu Identität und Werten.

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In einem Talk mit ServusTV erklärte der 41-jährige Volks-Rock'n'Roller, dass ihn die heutige Auseinandersetzung mit seinen Kindheitswerten beschäftigt. Gabalier empfindet den aktuellen Umgang mit Traditionen als problematisch: "Wir nehmen so vieles von außen an und holen so viel herein, wo ich sage – ist es für mich vielleicht einfach falsch, sich so für diese eigene Identität in Österreich immer gerne zu schämen." Dabei bezieht er sich auf Prägungen aus seiner Kindheit: "Das sind einfach Werte, Benehmen, sag ich, Erziehung, mit denen ich so groß geworden bin." Gleichzeitig stellt er fest: "Ich weiß, dass vieles davon heute gern mal medial in Frage gestellt wird."

Heimatgefühl in seinen Liedern

Diese persönlichen Erinnerungen möchte Andreas Gabalier in seinen selbst geschriebenen Texten festhalten. "Weil ich es als sehr, sehr schön empfunden habe in meiner Kindheit und Jugend", begründet der Sänger diesen Antrieb. Heimat ist für ihn vor allem durch eigene Erlebnisse definiert. Er bezeichnet sie als "ein sehr, sehr gesunder und schöner, schön erlebter Begriff von Heimat", der sein musikalisches Schaffen bis heute prägt.