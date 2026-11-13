Mr. Austria & Schlagerstar Holzner ein Paar?

Christopher Dengg und Natalie Holzner verkünden auf Instagram, dass sie gemeinsam durch die "fünfte" Jahreszeit gehen werden. Die Fans jubeln.

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Mit Beginn der fünften Jahreszeit fiel im Rathaus der steirischen Landeshauptstadt der offizielle Startschuss für die närrischen Wochen. Christopher Dengg, der amtierende Mister Austria, bildet heuer gemeinsam mit Schlager-Liebling Natalie Holzner das royale Aushängeschild der Grazer Faschingsgilde.

Unter den klangvollen Titeln "Prinzessin Natalie, die Singende" und "Prinz Christopher, der Kräftige" schlüpften die beiden Steirer in opulente grüne Samtumhänge mit dem Landeswappen, während Dengg feierlich den großen Rathausschlüssel mit Narrenfigur in Empfang nahm. Holzner glänzte passend dazu in einer funkelnden smaragdgrünen Abendrobe samt glitzerndem Diadem.

Steirischer Heimvorteil statt Wiener Begleitung

Die Wahl von Natalie Holzner als royale Partnerin an Denggs Seite sorgt in der heimischen Society für Gesprächsstoff. Zuletzt war der durchtrainierte Mister Austria immer wieder im Umfeld von Simone Lugner gesichtet worden.

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Doch für die Regentschaft in der Steiermark setzten der Schönheitskönig und das Land ganz bewusst auf eine waschechte Landsfrau. Während Simone Lugner in Wien ihren Verpflichtungen nachgeht und die Bundeshauptstadt vertritt, halten Dengg und Holzner in ihrer gemeinsamen Heimat Graz die Traditionen hoch.

Vorfreude auf den großen Faschingsdienstag

Auf Instagram teilte das frisch gekürte Prinzenpaar seine Vorfreude auf die kommenden Monate. Sie betonten, sich mit ganzem Herzen auf den Fasching mit allem Drum und Dran zu freuen, wobei das große Finale am Grazer Faschingsdienstag den Höhepunkt bilden wird.

Das Star-Foto des Tages 1 / 18 Georgia May Jagger und Jerry Hall - das Tochter-Mama-Duo posiert zusammen bei einer Veranstaltung. © Hara Kaur/Dave Benett/Getty Images for NET-A-PORTER Königin Maxima betrachtet Bilder bei der 'Cooking from the Fridge' - Ausstellung im Bonnefanten Museum in Maastricht. Dabei trägt sie Turban und ein farblich passendes Kleid. © EPA Bei der London-Premiere von "Ebenezer" ging es natürlich schon mal weihnachtlich zu: Johnny Depp ist in der Hauptrolle des grantigen Ebenezers zu sehen, Ex-"Harry-Potter"-Star Rupert Grint ebenfalls in einer großen Rolle. © Grant Buchanan/Dave Benett/WireImage

Mit der humorvollen Kombination aus sportlicher Muskelkraft und musikalischer Frauenpower haben sich die Grazer Narren ein schillerndes Duo an die Spitze geholt, das für beste Stimmung bis zum Aschermittwoch sorgen wird und die Steiermark mit jeder Menge Charme verzaubert.