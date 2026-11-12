Konzert-Hammer: Wanda hängen jetzt Bilderbuch ab

Freitag, der 13. Ein Glückstag für Wanda. Da gibt’s den neuen Hit "Heartbreak im Wedding" und dem Vorverkauf für das nächste Wien-Konzert. Im Juni rockt man nun ja gleich vier Mal die Arena. Öfter als Bilderbuch!

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Wanda oder Bilderbuch? Bei der Frage nach der aktuell wichtigsten Band des Austropop scheiden sich oft die Geister. Jetzt gibt es eine Wertung. Beide Kultbands haben heuer für ihre Wien-Konzerte ja die Open Air Arena gebucht. Und das jeweils mit einem Triple-Pack: Wanda am 23., 25. und 26. Juni. Bilderbuch vom 16. bis 19. September. Jetzt legen Wanda vor und rocken am 27. Juni auch noch ein viertes Mal die Arena. Die Tickets dafür gibt’s ab Freitag (13. November) bei oeticket und ticket24.at

Neuer Hit: Mit "Heartbreak im Wedding" liefern Wanda einen kraftvollen Rock-Hammer. © Universal Music

Zeitgleich kommt auch ein neuer Hit. "Heartbreak im Wedding" rund um eindringliche Zeilen wie "Schneid uns auseinander und wir wachsen wieder zam. Es geht von vorne los." Die Vorfreude ist nicht nur bei den Fans, sondern auch bei Wanda groß: "Aufgeregt as fuck!". Die Videopremiere für den kraftvollen Rock-Hammer ist für Mitternacht angesetzt. Die Live-Premiere am 19. Dezember. Da zündet man das traditionelle Weihnachts-Konzert in der Stadthalle

Wanda gehen 2027 wieder auf Tour. Der Vorverkauf bricht alle Rekorde. © Facebook

Am 9. April legen die Strizzi-Rocker dann mit dem neuen Album "Was mich umbringt macht mich schwächer" nach. Und der gleichnamigen Tour. In Österreich sind dafür zwischen 28. Mai Gmunden) und 18. August (Ried) bereits 10 Konzerte quer durch das Land fixiert. Auch das Viererpack in der Arena.