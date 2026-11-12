Anna Netrebko: Seltene Liebes-Show auf Instagram!

Die Operndiva zeigte sich bereits auf dem Wiener Opernball mit ihrem Herzensmensch. Jetzt bekommen die Fans auf Instagram noch privatere Einblicke in das Leben der Star-Sopranistin.

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Opernstar Anna Netrebko (55) sorgt mit einem vertrauten Auftritt in den sozialen Medien für Aufsehen. Auf Instagram zeigte sich die weltberühmte Sopranistin Hand in Hand mit ihrem langjährigen Manager Miguel Esteban, begleitet von bemerkenswert emotionalen Zeilen.

Entspannter Schnappschuss in Shanghai

Die Aufnahme entstand während einer Reise am internationalen Flughafen Shanghai Hongqiao in China und wurde von Esteban auf dessen persönlichem Profil geteilt. Aus Respekt vor dessen Privatsphäre wird auf eine direkte Veröffentlichung des Bildmaterials verzichtet, doch das Motiv spricht für sich: Beide stehen entspannt nebeneinander und halten sich fest an den Händen.

Esteban trägt ein lässiges weißes T-Shirt mit Elefanten-Aufdruck, dunkle Hosen und Sandalen, während er die Augen geschlossen hält. Netrebko präsentiert sich in einem verspielten Freizeitlook mit Brille, kurzem schwarzem Oberteil, glitzernder Jeansjacke, kariertem Rock mit Motiven sowie auffällig verzierten Sandalen mit Söckchen. In einer künstlerisch bearbeiteten Version wurde das Duo sogar in ein historisches Gemälde im Stile Goyas montiert.

Emotionale Worte und jahrzehntelange Verbindung

Besondere Aufmerksamkeit erregte der Text, mit dem Esteban das Bild versah. Er verglich ihre Verbindung mit der zeitlosen Liebe des spanischen Malers Francisco de Goya zur Herzogin von Alba und schwärmte offen, dass diese Frau ihn vollkommen verzaubert habe.

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Die Vertrautheit zwischen der Sängerin und ihrem Manager kommt nicht von ungefähr, denn beide kennen und schätzen sich bereits seit weit über einem Jahrzehnt. Als Produzent, Berater und engster Vertrauter lenkt Esteban die Geschicke des Opernstars seit vielen Jahren und begleitet sie rund um den Globus.

Neues Kapitel nach Ehe-Aus mit Yusif Eyvazov

Der Auftritt gewinnt vor allem vor dem Hintergrund von Netrebkos jüngster Vergangenheit an Bedeutung. Im Juni 2024 hatten die Diva und Tenor Yusif Eyvazov nach zehn gemeinsamen Jahren und rund acht Ehejahren überraschend ihre einvernehmliche Trennung bekannt gegeben.

Das Star-Foto des Tages 1 / 18 Georgia May Jagger und Jerry Hall - das Tochter-Mama-Duo posiert zusammen bei einer Veranstaltung. © Hara Kaur/Dave Benett/Getty Images for NET-A-PORTER Königin Maxima betrachtet Bilder bei der 'Cooking from the Fridge' - Ausstellung im Bonnefanten Museum in Maastricht. Dabei trägt sie Turban und ein farblich passendes Kleid. © EPA Bei der London-Premiere von "Ebenezer" ging es natürlich schon mal weihnachtlich zu: Johnny Depp ist in der Hauptrolle des grantigen Ebenezers zu sehen, Ex-"Harry-Potter"-Star Rupert Grint ebenfalls in einer großen Rolle. © Grant Buchanan/Dave Benett/WireImage

Das einstige Traumpaar der Klassikwelt, das im Dezember 2015 in Wien prunkvoll geheiratet hatte, blieb einander zwar künstlerisch und freundschaftlich verbunden, geht privat jedoch seither getrennte Wege. Dass sich Netrebko nun so innig an der Seite ihres Managers präsentiert, heizt Spekulationen über eine neue private Dimension ihrer langjährigen Zusammenarbeit an.