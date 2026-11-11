oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

Nach Trennung

Martina Reuter verrät, wie ihr neuer Mann sein muss

Gerhard Kopcsa
von
Sportliche Frau in Trainingskleidung steht vor roten Spinden im Fitnessstudio und lächelt.
© Instagram/reuter_martina_officia
Nach der Trennung von Vladi Pavlic blickt Martina Reuter wieder nach vorne. In ihrem Podcast "Happy (new) me" spricht die Moderatorin offen über ihr Liebesleben und ihre konkreten Vorstellungen vom zukünftigen Partner.
OE24 auf Google bevorzugen

Martina Reuter ist wieder Single und offenbar bereit für neue Flirts. Die 46-Jährige hat dabei ganz genaue Vorstellungen von ihrem zukünftigen Partner und hält besonders im Fitnessstudio die Augen offen.

Auch interessant

Wut-Posting: ORF-Star Caro Athanasiadis schäumt!

TV-Knall: Simone Lugner & Satansbratan im Dschungel?

Claudia Reiterer: So traurig war ihr ORF-Abschied

Klare Vorstellungen für Partner

In ihrem Podcast "Happy (new) me" spricht die Moderatorin offen über ihr Liebesleben und verrät, welcher Typ Mann bei ihr landen kann. Interessenten gibt es offenbar genug, doch Reuter ist wählerisch. Ihr Zukünftiger muss vor allem sportlich, groß, charmant und im Idealfall zehn Jahre jünger sein.

"Der nächste Mann, der in mein Leben kommt – und es klopfen sehr, sehr viele an. Muss trainiert sein. Muss groß sein. Muss jung sein. Am besten zehn Jahre jünger als ich und muss ganz bezaubernd sein", erklärt Reuter im Podcast.

Flirts im Fitnessstudio

Seit sie Single ist, genießt die Moderatorin das Flirten in vollen Zügen – besonders im Fitnessstudio. "Ich bin wirklich positiv überrascht, wie unfassbar nett diese Männerwelt ist und vor allem im Gym", so Reuter in ihrem Podcast.

"Also liebe Männer: Falls jemand von euch diesen Podcast hört, bitte entschuldigt, dass ich euch anstarre, aber ich finde diese Körper einfach heiß, sexy, knackig. Und jetzt, wo ich Single bin, darf ich das auch sagen und das genieße ich gerade sehr", sagt die Moderatorin.

Von Trainern hat sie dagegen genug, da sie ihr Training künftig selbst in die Hand nehmen möchte. Einen neuen Coach braucht sie demnach nicht mehr, während ein neuer Partner durchaus in ihr Leben treten darf.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Claudia Reiterer: So traurig war ihr ORF-Abschied

Kaiserin-Finale: Drama um Sisi auf Netflix!

Anna Netrebko: Mit Turban im Jet-Set-Fieber

Schmuckstars-Charity bringt 237.000 Euro

Tatort-Aus: Warum Krassnitzer & Neuhauser wirklich aufhören

Wut-Posting: ORF-Star Caro Athanasiadis schäumt!

Martina Reuter verrät, wie ihr neuer Mann sein muss

ORF-Kuppelshow: 1. Weihnachtsspecial enthüllt!

Alles Walzer! VIPs eröffnen die Ballsaison in Wien

TV-Knall: Simone Lugner & Satansbratan im Dschungel?