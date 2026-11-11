Martina Reuter verrät, wie ihr neuer Mann sein muss

Nach der Trennung von Vladi Pavlic blickt Martina Reuter wieder nach vorne. In ihrem Podcast "Happy (new) me" spricht die Moderatorin offen über ihr Liebesleben und ihre konkreten Vorstellungen vom zukünftigen Partner.

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Martina Reuter ist wieder Single und offenbar bereit für neue Flirts. Die 46-Jährige hat dabei ganz genaue Vorstellungen von ihrem zukünftigen Partner und hält besonders im Fitnessstudio die Augen offen.

Klare Vorstellungen für Partner

In ihrem Podcast "Happy (new) me" spricht die Moderatorin offen über ihr Liebesleben und verrät, welcher Typ Mann bei ihr landen kann. Interessenten gibt es offenbar genug, doch Reuter ist wählerisch. Ihr Zukünftiger muss vor allem sportlich, groß, charmant und im Idealfall zehn Jahre jünger sein.

"Der nächste Mann, der in mein Leben kommt – und es klopfen sehr, sehr viele an. Muss trainiert sein. Muss groß sein. Muss jung sein. Am besten zehn Jahre jünger als ich und muss ganz bezaubernd sein", erklärt Reuter im Podcast.

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Flirts im Fitnessstudio

Seit sie Single ist, genießt die Moderatorin das Flirten in vollen Zügen – besonders im Fitnessstudio. "Ich bin wirklich positiv überrascht, wie unfassbar nett diese Männerwelt ist und vor allem im Gym", so Reuter in ihrem Podcast.

"Also liebe Männer: Falls jemand von euch diesen Podcast hört, bitte entschuldigt, dass ich euch anstarre, aber ich finde diese Körper einfach heiß, sexy, knackig. Und jetzt, wo ich Single bin, darf ich das auch sagen und das genieße ich gerade sehr", sagt die Moderatorin.

Von Trainern hat sie dagegen genug, da sie ihr Training künftig selbst in die Hand nehmen möchte. Einen neuen Coach braucht sie demnach nicht mehr, während ein neuer Partner durchaus in ihr Leben treten darf.