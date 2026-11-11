Vorfall
Wut-Posting: ORF-Star Caro Athanasiadis schäumt!
In ihrer Instagram-Story teilte Entertainerin Caroline Athanasiadis ein vielschichtiges Posting, in dem sie ihrem Ärger freien Lauf lässt: "In unserer Elterngruppe wurde geteilt, dass vor der Schule identitäre Flyer verteilt wurden", schildert Athanasiadis das Geschehen. Für die Mutter ist damit eine rote Linie überschritten: "Da hört sich bei mir der Spaß auf. Ich schicke mein Kind in die Schule, damit es denken lernt. Nicht damit Rechtsextreme ihm Feindbilder anbieten".
Weiter prangert sie die gesellschaftliche Stigmatisierung an: Immer wieder werde erzählt, wie gefährlich "die Ausländer" seien – doch kaum jemand frage nach Menschen aus dem eigenen Land, die sich radikalisieren, Hass verbreiten und Jugendliche für ihre Ideologie gewinnen wollen. "Ein heimischer Pass macht niemanden harmlos", stellt Athanasiadis klar.
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"Rechtsextreme Gewalt ist eine reale Gefahr"
Um die Brisanz des Themas zu verdeutlichen, verweist das TV-Gesicht auf reale Gewalttaten und Vorfälle aus jüngster Zeit: So wurden etwa in Krakau sechs Menschen getötet, wobei Hinweise auf einen rechtsextremen Hintergrund vorliegen. Zudem erinnere sie an den Versuch von Rechtsextremisten in Schmölln im Jänner 2025, eine bewohnte Flüchtlingsunterkunft in Brand zu stecken. "Rechtsextreme Gewalt ist eine reale Gefahr", macht sie unmissverständlich deutlich.
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Auch wenn ein Flugblatt an sich noch keinen Anschlag darstelle, müsse man laut der Kabarettistin keineswegs erst auf Gewalt warten, bevor man menschenverachtender Propaganda widerspreche. "Schon gar nicht, wenn damit Kinder und Jugendliche angesprochen werden", betont Athanasiadis vehement.
Mahnender Appell an die Geschichte
Zum Abschluss zieht die Künstlerin einen historischen Vergleich und mahnt vor Verharmlosung. Die Geschichte zeige eindringlich, wohin rechtsextreme Ideologie führen könne: "Zu Verfolgung. Zu Entrechtung. Zu Vertreibung und Massenmord".
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Man dürfe solche Aktionen im Schulumfeld weder verharmlosen noch als harmlose Provokation abtun, schließt die Moderatorin ihren emotionalen Appell ab.
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