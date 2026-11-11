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Wut-Posting: ORF-Star Caro Athanasiadis schäumt!

Nathalie Martens
von
Frau in pinkem, glitzerndem Overall mit passendem Gürtel und Schuhen vor Ziegelwand.
© Getty Images
Mit deutlichen Worten und sichtlicher Empörung hat sich ORF-Star Caroline Athanasiadis auf Instagram an die Netz-Gemeinde gewandt. Auslöser für das emotionale Posting der Moderation und Kabarettistin war ein Vorfall direkt vor der Schule ihres Kindes, der bei der Wienerin für Entsetzen sorgt.
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In ihrer Instagram-Story teilte Entertainerin Caroline Athanasiadis ein vielschichtiges Posting, in dem sie ihrem Ärger freien Lauf lässt: "In unserer Elterngruppe wurde geteilt, dass vor der Schule identitäre Flyer verteilt wurden", schildert Athanasiadis das Geschehen. Für die Mutter ist damit eine rote Linie überschritten: "Da hört sich bei mir der Spaß auf. Ich schicke mein Kind in die Schule, damit es denken lernt. Nicht damit Rechtsextreme ihm Feindbilder anbieten".

Weiter prangert sie die gesellschaftliche Stigmatisierung an: Immer wieder werde erzählt, wie gefährlich "die Ausländer" seien – doch kaum jemand frage nach Menschen aus dem eigenen Land, die sich radikalisieren, Hass verbreiten und Jugendliche für ihre Ideologie gewinnen wollen. "Ein heimischer Pass macht niemanden harmlos", stellt Athanasiadis klar.

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"Rechtsextreme Gewalt ist eine reale Gefahr"

Um die Brisanz des Themas zu verdeutlichen, verweist das TV-Gesicht auf reale Gewalttaten und Vorfälle aus jüngster Zeit: So wurden etwa in Krakau sechs Menschen getötet, wobei Hinweise auf einen rechtsextremen Hintergrund vorliegen. Zudem erinnere sie an den Versuch von Rechtsextremisten in Schmölln im Jänner 2025, eine bewohnte Flüchtlingsunterkunft in Brand zu stecken. "Rechtsextreme Gewalt ist eine reale Gefahr", macht sie unmissverständlich deutlich.

Auch wenn ein Flugblatt an sich noch keinen Anschlag darstelle, müsse man laut der Kabarettistin keineswegs erst auf Gewalt warten, bevor man menschenverachtender Propaganda widerspreche. "Schon gar nicht, wenn damit Kinder und Jugendliche angesprochen werden", betont Athanasiadis vehement.

Mahnender Appell an die Geschichte

Zum Abschluss zieht die Künstlerin einen historischen Vergleich und mahnt vor Verharmlosung. Die Geschichte zeige eindringlich, wohin rechtsextreme Ideologie führen könne: "Zu Verfolgung. Zu Entrechtung. Zu Vertreibung und Massenmord".

Das Star-Foto des Tages

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Drei Personen betrachten Gemälde in einer Kunstausstellung im Bonnefanten Museum Maastricht.

Königin Maxima betrachtet Bilder bei der 'Cooking from the Fridge' - Ausstellung im Bonnefanten Museum in Maastricht. Dabei trägt sie Turban und ein farblich passendes Kleid.

© EPA

Bei der London-Premiere von "Ebenezer" ging es natürlich schon mal weihnachtlich zu: Johnny Depp ist in der Hauptrolle des grantigen Ebenezers zu sehen, Ex-"Harry-Potter"-Star Rupert Grint ebenfalls in einer großen Rolle.

Bei der London-Premiere von "Ebenezer" ging es natürlich schon mal weihnachtlich zu: Johnny Depp ist in der Hauptrolle des grantigen Ebenezers zu sehen, Ex-"Harry-Potter"-Star Rupert Grint ebenfalls in einer großen Rolle.

© Grant Buchanan/Dave Benett/WireImage

Rapper Kanye West hat bei der Präsentation seiner neuen Modelinie alle Kids dabei - North West, Psalm West, Chicago West und Saint West.

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© WWD via Getty Images

Man dürfe solche Aktionen im Schulumfeld weder verharmlosen noch als harmlose Provokation abtun, schließt die Moderatorin ihren emotionalen Appell ab.

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