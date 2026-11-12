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Chalet Sacher eröffnet: Promi-Gala bei Gürtler!

Nathalie Martens
von
Ein Mann und eine Frau schneiden feierlich ein grünes Band in einem festlich dekorierten Raum durch.
© Jan Hetfleisch
In Seefeld in Tirol hat die Gastgeberin am Mittwochabend das neue "Chalet Sacher" im Alpin Resort Sacher feierlich eröffnet.
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Gemeinsam mit Gastgeberin Elisabeth Gürtler läutete Tirols Landeshauptmann mit der Eröffnung des neuen Chalet Sacher in Seefeld eine neue Ära der Eventlocations ein. Das Opening am Martinstag knüpfte bewusst an die Idee des Teilens und der gelebten Gastfreundschaft an.

Mattle zeigte sich vom Ergebnis begeistert und lobte die Handschrift der Hausherrin: "Mich fasziniert, wie hier Tiroler Tradition und alpine Gemütlichkeit mit moderner Kunst und Technik auf höchstem Niveau verbunden werden. Alles ist bis ins letzte Detail durchdacht und perfekt umgesetzt. Genau das ist der Spirit von Elisabeth Gürtler."

Fünf elegant gekleidete Personen posieren gemeinsam auf einem schwarz-weiß karierten Boden.
Familie Gürtler-Winkler. © Jan Hetfleisch

Die Gastgeberin selbst betonte ihre tiefe Verbundenheit mit dem Ort und erklärte, dass der Glaube an den Zauber der persönlichen Begegnung das Fundament für das neue Chalet bilde.

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Tränen bei Operetten-Klassiker und Geburtstagstorte für Raimondi

Für emotionale Höhepunkte sorgten hochkarätige musikalische Darbietungen. Neben Barbara Helfgott und ihrem Ensemble Rondo Vienna rührten Startenor Andreas Schager und Star-Geigerin Lidia Baich das Publikum mit Lehárs "Dein ist mein ganzes Herz" zu Tränen. Schager schwärmte von der Verbindung aus Musik und Natur, während Baich Gürtler als starke Vorbildfrau würdigte.

Ein Mann und eine Frau posieren mit Weingläsern auf einer eleganten Veranstaltung.
Schlierenzauer und Meissnitzer © Jan Hetfleisch

Life-Ball-Gründer Gery Keszler lobte Gürtlers ungebrochenen Willen zur Perfektion, und Kammersängerin Ildikó Raimondi, die am Eröffnungstag ihren Geburtstag feierte, wurde neben Karl Landauer und Michael Prachensky mit einer eigens kreierten Original Sacher-Torte überrascht.

Prominenz aus Wirtschaft, Sport und Swarovski-Dynastie

Die Gästeliste spiegelte das enorme Netzwerk des Hauses wider. Aus dem Sport gratulierten Gregor Schlierenzauer und Alexandra Meissnitzer, die das Konzept "Convention & Prevention" mit der Sacher Academy For Better Aging hervorhob.

Eine Frau spielt Geige auf einer Bühne vor sitzendem Publikum in einem elegant beleuchteten Saal.
Lidia Baich geigte auf. © Jan Hetfleisch

Aus der Wirtschaft kamen unter anderem Karlheinz Wex, Angelika und Franz Dengg, Franz Pegger, Christine Aschbacher, Ingeborg Freudenthaler, Stefan Isser, Christian Harisch, Franz-Josef Pirktl, Elias Walser, Barbara Plattner sowie Lina Swarovski und Marie Haim-Swarovski. Die nächste Sacher-Generation vertraten Alexandra und Matthias Winkler sowie Georg und Eva Gürtler, die beide einst auf dem Areal heirateten.

Kulinarisch verwöhnte das Menü "Seefeld – Wien – Salzburg" von Leutascher Saibling über Wiener Tafelspitz bis zu Topfen-Mozartknödeln die Festgesellschaft.

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