Dylan: Konzert-Nuscheln nach Fan-Frust in Wien

Bob Dylan zündete am Mittwoch in der Wiener Stadthalle das erste von drei Österreich-Konzerten. Das Einlass-Chaos war aufregender als die kraftlose Show.

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Jüngst sorgte der große Bob Dylan mit einer Visite bei Papst Leo XIV. für große Diskussionen. Der Literaturnobelpreisträger erschien nämlich mit schwarzer Kapuze im Vatikan. Ein Auftritt, der Erinnerungen an die legendäre Ambros-Übersetzung von "Drifter’s Escape" hochkommen ließ: "Des Sandlers Flucht". Jetzt spielt Dylan in Österreich auf. Wieder unter einer Kapuze versteckt! Doch anders als beim Besuch beim Pontifex gibt es keinerlei Fotomaterial davon. Dylan hat nämlich für die aktuelle "Lights of Autumn"-Tournee, bei der er am Mittwoch in der Wiener Stadthalle das erste von drei Österreich-Konzerten zündete, ein absolutes Foto-Verbot ausgesprochen und zieht das rigoros durch: Nicht etwa, weil es 2019 beim letzten Wien-Stopp zum Foto-Eklat kam. Beinahe-Konzert-Abbruch und Wutrede („Wir können entweder spielen oder posieren“) inklusive, sondern ganz einfach, weil er es sich leisten kann!

Somit mussten nun auf seinen Wunsch hin alle der 10.000 Konzertbesucher ihre Handys wegsperren! In einer speziellen Tasche, die vom Einlasspersonal sicher verschlossen wurde und nur im Foyer wieder geöffnet werden konnte. Das führte zu Fan-Frust und Einlass-Chaos (oe24 berichtete). Das Konzert selbst war aber um keinen Deut besser.

Bob-Dylan-Konzert in Wien © YouTube

Als Dylan pünktlich um 20 Uhr unter einem gelben Kapuzen-Hoodie versteckt die abgedunkelte Bühne betrat, warteten etliche der 10.000 Fans noch immer bei der Einlasskontrolle. Sie versäumten musikalisch jedoch nicht allzu viel. Die eigenwillige Legende setzte in Wien, unterstützt von einer vier Mann starken Band, auf das berühmte Nuscheln und das noch berüchtigtere Song-bis-zur-Unkenntlichkeit-Verzerren.

Eintönig und ziemlich kraftlos

Selbst ewige Klassiker wie "It Ain‘t Me, Babe" oder das Finale "I Shall Be Released" waren in der Stadthalle erst beim dritten Hinhören zu erkennen. Die ganz großen Hymnen wie "Blowin‘ in the Wind" oder "The Times They Are A-Changin‘", mit denen Dylan Generationen prägte, blieben ohnedies aus. Dafür gab es Skurrilitäten wie das Bo-Diddley-Cover "I Can Tell" und Raritäten a’la "Tangled Up in Blue". Alles jedoch recht eintönig und ziemlich kraftlos. Es gab freilich aber auch schon deutlich schlechtere Österreich-Konzerte.

Trotzdem Standing Ovations

Zu etwaigen Wortspenden ließ sich der Literaturnobelpreisträger wie erwartet nicht hinreißen. Auch nicht zum Griff an die Gitarre. Dylan spulte bei seinem 31. Österreich-Konzert sein Programm stoisch auf einem Electronic Piano am Publikum vorbei. Trotzdem wurde er mit Standing Ovations verabschiedet.

Nach nur 96 Minuten war auch schon wieder Schluss. Am Donnerstag steigt die Wien-Zugabe in der Stadthalle. Am Samstag spielt Dylan dann mit denselben strengen Handy-Regeln und einem ähnlich anstrengenden Konzert-Programm in Salzburg auf.