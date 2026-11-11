oe24 holt Robert Plant in den Steinbruch

Das Konzertjahr 2027 nimmt nun endlich Fahrt auf. oe24 präsentiert dabei das erste große Rock-Highlight: am 20. Juli rockt Robert Plant von Led Zeppelin den Steinbruch von St. Margarethen. Der Ticket-Verkauf hat bereits begonnen!

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Wolfgang Ambros auf Jubiläums-Tour, Santana auf der Burg Clam, die Toten Hosen am Nova Rock und die K-Pop-Band Stray Kids im Happel Stadion. Die Konzertsaison 2027 läuft noch etwas träge an. Doch jetzt präsentiert oe24 das erste ganz große Highlight. Am 20. Juli spielt Robert Plant im Steinbruch von St.Margarethen auf. Das Attribut Legende war selten treffender, schließlich schrieb Plant mit Led Zeppelin Musikgeschichte: über 300 Millionen verkaufte Tonträger, neun Alben für die Ewigkeit und Rock-Hymnen wie "Stairway to Heaven" oder "Whole Lotta Love". Jetzt spielt er mit seinem neuen Projekt "Saving Grace" endlich wieder in Österreich auf. Die Tickets für den Konzert-Leckerbissen gibt es ab sofort bei oeticket und ticket 24.at

Robert Plant bringt sein neues Projekt "Saving Grace" rund um Suzi Dian ins Burgendland. Und ausgewählte Klassiker von Led Zeppelin. © Redferns

Robert Plant im Steinbruch, das erste Österreich-Konzert der Led-Zeppelin-Stimme seit 2016, verspricht ein wahres Sound-Feuerwerk. Unterstützt von Suzi Dian setzte Plant zuletzt nämlich nicht nur die Essenz der Folk-lastigen aktuellen CD "Saving Grace" auf die Setlist, sondern auch eine Auswahl an exquisiten Led Zeppelin Schmankerl. So stimmte er heuer bei seinen umjubelten Konzerten in den USA oder Südamerika auch gerne Rock-Hymnen wie "Black Dog" , "Rock and Roll" oder "Ramble On" an.

Malerische Kulisse für die Rock-Legende: Der Steinbruch in St. Margarethen. © Andreas Tischler / Vienna Press

Den 1970er Zeppelin "Friends" ja sowieso. Der stand bei jedem der 50 Tourkonzerte am Programm. Und gilt auch für die ab 19. Juni gezündete Europa-Tournee als Fixstarter. Ebenso die Highlights der neuen EP "Saving Grace: All That Glitters" rund um das Gillian Welch-Cover "Orphan Girl".