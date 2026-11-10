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Eric Dane (†): Witwe teilt Foto zum 54. Geburtstag

Stars Redaktion
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Ein Mann mit Sonnenbrille hält zwei kleine Kinder im Arm, sie lächeln in die Kamera.
© Instagram
Fast neun Monate nach dem schmerzhaften Verlust von Schauspieler Eric Dane haben seine Witwe Rebecca Gayheart und die gemeinsame Tochter Billie an den Ehrentag des verstorbenen Serienstars erinnert. Mit berührenden Aufnahmen und persönlichen Worten gedachte die Familie in den sozialen Medien des Geburtstags des beliebten Schauspielers.
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Auf Instagram veröffentlichte Rebecca Gayheart ein nostalgisches Schwarz-Weiß-Foto, das den früheren "Grey's Anatomy"-Darsteller Eric Dane eng umschlungen mit seinen beiden Töchtern Billie und Georgia zeigt.

Die Schauspielerin versah das Bild mit einem gemalten Herzen, Engelsflügeln und den bewegenden Zeilen: "Alles Gute zum himmlischen Geburtstag." Musikalisch untermalte sie den Beitrag mit dem Song "DADZ LOVE" von Justin Bieber und Lil B. In einer weiteren Sequenz zeigte sie eine festlich mit Beeren und grünem Zuckerguss verzierte Geburtstagstorte, gewidmet ihrem verstorbenen Mann.

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Emotionale Botschaft von Tochter Billie

Auch die ältere Tochter Billie meldete sich mit einem hochemotionalen Beitrag zu Wort. Sie teilte ein gemeinsames Erinnerungsfoto am Strand und richtete herzzerreißende Worte direkt an ihren Vater: "Ich vermisse dich mehr, als ich es mir je hätte vorstellen können, ich liebe dich, alles Gute zum Geburtstag, Papa."

Ein Mann umarmt liebevoll ein Kind am Strand, Palmen im Hintergrund, beide lächeln einander an.
Tochter Billie postete eine Erinnerung mit liebevollen Worten. © Instagram

Bereits Ende September hatte Gayheart bei den Step Up Annual Inspiration Awards gegenüber dem US-Magazin "People" geschildert, wie die Familie mit der Trauer umgeht. Sie betonte, dass man versuche durchzuhalten, und hob hervor, dass der Wechsel beider Töchter an die Highschool in dieser ohnehin schwierigen Phase eine zusätzliche Herausforderung darstelle, weshalb sie ihren Kindern nun besonders nah bleibe.

Tiefe Verbundenheit trotz überstandener Ehe-Krise

Die Beziehung zwischen Eric Dane und Rebecca Gayheart war von bemerkenswerter Beständigkeit geprägt. Das Paar hatte 2004 geheiratet und reichte nach über 13 Ehejahren im Jahr 2018 die Scheidung ein, blieb jedoch als Familie unzertrennlich verbunden.

Im Jahr 2025 beantragte Gayheart schließlich offiziell den Stopp des Scheidungsverfahrens. Bis zu seinem Tod stand die Familie fest zusammen und beweist nun an seinem Ehrentag, dass das Band der Liebe über den Tod hinaus Bestand hat.

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