Kostenlos: Projekt Leihläden in Wien ausgeweitet

Ab Oktober 2025 baut die Gebietsbetreuung Stadterneuerung das einstige Pilotprojekt der Leihläden weiter aus. An mittlerweile sechs Standorten können Wiener Werkzeug, Haushaltsgeräte oder Freizeitartikel kostenlos ausleihen und damit Geld sparen.

In den Öffnungszeiten können Wienerinnen und Wiener bei den GB*Standorten vorbeischauen, nützliche Gegenstände ausleihen und damit auf einen Kauf verzichten.

Nach dem Motto "leihen statt kaufen" funktioniert das Prinzip. "Hier wird geteilt, was nicht täglich gebraucht wird. Das entlastet Umwelt und Geldbörse gleichermaßen und stärkt die Gemeinschaft im Stadtteil. Diese Orte des Miteinanders vereinen soziale, ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit", meint Vizebürgermeisterin und Stadträtin Kathrin Gaál (SPÖ).

Die verfügbaren Gegenstände sind aber sehr vielfältig. Zwar kann auch die oft benötigte Bohrmaschine ausgeborgt werden, aber auch Dinge wie ein Campingzelt, eine Pastamaschine, Event-Ausstattung für ein Gartenfest oder einfach Gesellschaftsspiele.

© Stadt Wien/Martin Votava

Kostenlos und für bis zu zwei Wochen gültig

Das Ausleihen ist gratis, nachdem man sich einmalig kostenlos angemeldet hat. Mit Lichtbildausweis vorbeikommen, aus dem Katalog die verfügbaren Gegenstände auswählen und innerhalb der Öffnungszeiten mitnehmen oder zurückbringen. Regulär wird für eine Woche ausgeliehen, auf Absprache kann die Dauer um eine Woche verlängert werden.

Ab Oktober 2025 stehen nun sechs Standorte zur Verfügung, die verschiedene Bezirke abdecken. Die Standorte sind:

Max-Winter-Platz 23, 1020 Wien



Quellenstraße 149, 1100 Wien



Haberlgasse 76, 1160 Wien



Brünner Straße 34–38, 1210 Wien



Bernoullistraße 1, 1220 Wien



Gastgebgasse 8/1, 1230 Wien