Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
Simmering Parken
© BV11

Projekte laufen

Simmering: Sieben neue Grätzl planen Anrainerparken

26.10.25, 14:01
Teilen

Zwei Gebiete in Simmering haben bereits Anrainerparken - Enkplatz und Rosa-Jochmann-Ring - doch bis zu fünf weitere Grätzl könnten folgen. Zwei davon stehen schon in den Startlöchern.

Mit Anrainerparken können 30 Prozent der verfügbaren Parkplätze in einem Bezirk für Bewohnerinnen und Bewohner reserviert werden, sofern diese das dafür benötigte Pickerl beantragen.

Die Errichtung solcher Plätze wird gerade in zwei Simmeringer Grätzl geprüft. Einmal die Rinnböckstraße und dann noch die Thürnholhofstraße. Hier prüft ein Drittunternehmen, beauftragt von der MA 46, mehrfach, ob die Auslastung bei mindestens 90 Prozent liegt. Ist dies der Fall, wird mit Beginn von 2026 Anrainerparken eingeführt.

Drei weitere Projekte geplant

Nicht ganz so weit sind die weiteren drei Projekte. Eine Mehrheit in der Bezirksvertretungssitzung, gebildet von SPÖ, Grüne und KPÖ, hat sich für weitere Projekte eingesetzt. Hier fehlen noch die Zustimmung des Stadtratsbüros und die anschließende Überprüfung der MA 46.

Die drei vorgeschlagenen Grätzl in Simmering sind:

Braunhubergasse (bis zum Wendehammer Am Kanal), Herbortgasse, Ehamgasse, Römersthalgasse, Hugogasse, Dommesgasse, Lorystraße (zwischen Haugerstraße und Gottschalkgasse)

Hasenleitengasse (zwischen Simmeringer Platz und Am Kanal), Haugerstraße, Pleischlgasse, Luise-Montag-Gasse, Zamenhofgasse, Friedjunggasse, Zsigmondygasse, Konrad-Thurnher-Gasse, Oerleygasse

Weißenböckstraße, Wilhelm-Kreß-Platz, Am Kanal (zwischen Hasenleitengasse und Weißenböckstraße), Ewaldgasse, Lorystraße (zwischen Ewaldgasse und Fickeysstraße), Braunhubergasse, Herbortgasse, Ehamgasse, Römersthalgasse, Hugogasse, Dommesgasse, Lorystraße

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden