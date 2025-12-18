Alles zu oe24VIP
Stefan Schick neuer Amtsvorstand der NÖ Agrarbezirksbehörde
Stefan Schick neuer Amtsvorstand der NÖ Agrarbezirksbehörde

18.12.25, 15:59
Stefan Schick wurde in der jüngsten Sitzung der Niederösterreichischen Landesregierung mit sofortiger Wirkung zum neuen Leiter der NÖ Agrarbezirksbehörde (Amtsvorstand) bestellt. Er folgt damit auf Otto Kaurzim, der seinen Ruhestand antritt. 

Nach Abschluss des Studiums der Rechtswissenschaften absolvierte Schick das Gerichtsjahr am Bezirksgericht Neunkirchen und am Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien. Er trat 2006 in den Landesdienst ein und war bis 2009 an der Bezirkshauptmannschaft Amstetten als Fachgebietsleiter gewerbliches Betriebsanlagenrecht eingesetzt, von 2009 bis 2022 war er Juristischer Sachbearbeiter bei der NÖ Agrarbezirksbehörde, von 2023 bis dato war er Leiter der Fachabteilung für Rechts-, Grundbuchs- und innere Organisationsangelegenheiten sowie Stellvertreter des Amtsvorstandes der NÖ Agrarbezirksbehörde.

