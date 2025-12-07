Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz ImmoVorschau 2026
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. International
"Bieter-Krieg": 10,8 Millionen Dollar für DIESE Uhr von Francis Ford Coppola
© Getty Images

Einzelstück

"Bieter-Krieg": 10,8 Millionen Dollar für DIESE Uhr von Francis Ford Coppola

07.12.25, 08:54
Teilen

Regisseur Francis Ford Coppola hat sich unter anderem von einem einzigartigen Stück seiner Uhrensammlung getrennt – und damit eine Rekordsumme erzielt. 

Eine einzelne Hand als Zeiger, ein berühmter Besitzer und ein Preis, der selbst die Uhrenwelt überrascht hat: Bei einer Auktion von Phillips wurde Coppolas persönlicher Prototyp der F.P. Journe "FFC" für 10,8 Millionen Dollar versteigert. Das entspricht etwa 9,3 Millionen Euro – und ist der höchste jemals erzielte Preis für ein Modell des Schweizer Herstellers.

F.P. Journe

F.P. Journe "FFC" 

© Phillips

Die blaue Uhr aus Coppolas Privatbesitz ist ein Unikat und löste ein intensives Bieter-Gefecht aus. Elf Minuten lang kämpften Interessenten um das Einzelstück, bevor ein anonymer Telefonbieter den Zuschlag erhielt. Der ursprüngliche Schätzpreis lag bei etwa einer Million Dollar – und wurde damit verzehnfacht.

Weitere Uhren unter dem Hammer

 F.P. Journe Chronomètre à Résonance 

 F.P. Journe Chronomètre à Résonance 

© Phillips

Der Verkauf markiert das höchste Uhren-Ergebnis in den USA seit 2017, als die "Paul Newman"-Rolex von Paul Newman selbst versteigert wurde. Doch Coppola gab an diesem Abend nicht nur ein Highlight ab: Direkt danach wurde seine F.P. Journe Chronomètre à Résonance für 584.200 Dollar verkauft – fast fünfmal so viel wie erwartet. Insgesamt trennte sich der 86-Jährige von sieben seiner Luxusuhren.

© Getty Images

Coppola hatte zuvor öffentlich über finanzielle Schwierigkeiten gesprochen. Gegenüber der "New York Times" sagte er, er brauche Geld, "um das Schiff über Wasser zu halten". Grund seien die Kosten seines Films "Megalopolis" (2024), in den er mehr als 100 Millionen Dollar investierte. Der aufwendig produzierte Science-Fiction-Film mit Adam Driver floppte jedoch an den Kinokassen, während Kritiker das Werk oft als überladen und zu verkopft beschrieben. Die Folge: hohe Ausgaben, geringe Einnahmen – und der Abschied von wertvollen Sammlerstücken.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden