"Bieter-Krieg": 10,8 Millionen Dollar für DIESE Uhr von Francis Ford Coppola

Regisseur Francis Ford Coppola hat sich unter anderem von einem einzigartigen Stück seiner Uhrensammlung getrennt – und damit eine Rekordsumme erzielt.

Eine einzelne Hand als Zeiger, ein berühmter Besitzer und ein Preis, der selbst die Uhrenwelt überrascht hat: Bei einer Auktion von Phillips wurde Coppolas persönlicher Prototyp der F.P. Journe "FFC" für 10,8 Millionen Dollar versteigert. Das entspricht etwa 9,3 Millionen Euro – und ist der höchste jemals erzielte Preis für ein Modell des Schweizer Herstellers.

F.P. Journe "FFC" © Phillips

Die blaue Uhr aus Coppolas Privatbesitz ist ein Unikat und löste ein intensives Bieter-Gefecht aus. Elf Minuten lang kämpften Interessenten um das Einzelstück, bevor ein anonymer Telefonbieter den Zuschlag erhielt. Der ursprüngliche Schätzpreis lag bei etwa einer Million Dollar – und wurde damit verzehnfacht.

Weitere Uhren unter dem Hammer

F.P. Journe Chronomètre à Résonance © Phillips

Der Verkauf markiert das höchste Uhren-Ergebnis in den USA seit 2017, als die "Paul Newman"-Rolex von Paul Newman selbst versteigert wurde. Doch Coppola gab an diesem Abend nicht nur ein Highlight ab: Direkt danach wurde seine F.P. Journe Chronomètre à Résonance für 584.200 Dollar verkauft – fast fünfmal so viel wie erwartet. Insgesamt trennte sich der 86-Jährige von sieben seiner Luxusuhren.

© Getty Images

Coppola hatte zuvor öffentlich über finanzielle Schwierigkeiten gesprochen. Gegenüber der "New York Times" sagte er, er brauche Geld, "um das Schiff über Wasser zu halten". Grund seien die Kosten seines Films "Megalopolis" (2024), in den er mehr als 100 Millionen Dollar investierte. Der aufwendig produzierte Science-Fiction-Film mit Adam Driver floppte jedoch an den Kinokassen, während Kritiker das Werk oft als überladen und zu verkopft beschrieben. Die Folge: hohe Ausgaben, geringe Einnahmen – und der Abschied von wertvollen Sammlerstücken.