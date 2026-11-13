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Royal-Jubiläum

Schicksalsschläge und späte Krone: König Charles III. wird 78

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König Charles III.
© Getty Images
Vom kleinen Prinzen zum britischen Monarchen: König Charles III. feiert am 14. November seinen 78. Geburtstag. Hinter ihm liegen Jahrzehnte voller royalem Glanz und privaten Schicksalsschlägen.
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Sieben Jahrzehnte als Thronfolger

Als Charles Philip Arthur George am 14. November 1948 im Buckingham Palace zur Welt kam, war sein Weg bereits vorgezeichnet. Mit drei Jahren wurde er Thronfolger, als seine Mutter Elizabeth II. den Thron bestieg. Bis zur eigenen Krönung dauerte es über sieben Jahrzehnte. Dazwischen lagen Schulzeit, ein Studium in Cambridge, Militärdienst, frühes Umwelt-Engagement sowie eine Stiftung für junge Menschen. Abseits der Pflichten malt der Monarch gerne Aquarelle, spricht eigenen Angaben zufolge mit seinen Pflanzen und präsentierte 2012 im britischen Fernsehen sogar den Wetterbericht.

Queen Elizabeth II. mit (damals noch) Prinz Charles
Queen Elizabeth II. mit (damals noch) Prinz Charles © Getty Images

Turbulentes Privatleben und späte Krone

Privat erlebte Charles stürmische Zeiten. Auf die weltweite Märchenhochzeit mit Prinzessin Diana 1981 folgten 1996 die Scheidung und ein Jahr später Dianas tragischer Unfalltod. Erst 2005 fand er mit der Hochzeit seiner langjährigen Vertrauten Camilla sein privates Glück. Nach dem Tod seiner Mutter wurde er am 8. September 2022 mit 73 Jahren schließlich König, im Mai 2023 folgte die Krönung.

WIlliam, Charles und Harry
WIlliam, Charles und Harry © WireImage

Aktuelle Herausforderungen für den Monarchen

Auch als König blieb Charles von Krisen nicht verschont. Anfang 2024 machte der Palast eine Krebserkrankung öffentlich. Zudem belastete ihn die Spaltung von seinem Sohn Prinz Harry, dem sich der Monarch allerdings seit kurzem wieder annähert.

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Radio-Show zum Geburtstag

Seinen Ehrentag begeht König Charles III. am Samstag mit einer speziellen Ausgabe der Radiosendung "Rocket Hour" von Superstar Elton John, die bereits im Oktober in den Apple Music Studios in der Battersea Power Station in London aufgezeichnet wurde. Dort spricht der Monarch mit dem Popstar viel über Musik und gibt auch ein paar private Einblicke.

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