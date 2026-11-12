Prinz William verrät seinen Smartphone-Trick

Bei öffentlichen Auftritten sieht man Mitglieder der britischen Königsfamilie nur selten mit dem Smartphone. Ein kurzer Moment vor einer Veranstaltung in London zeigt nun, wie Prinz William das löst.

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Bei den "Tusk Conservation Awards" in London verriet der 44-jährige Thronfolger versehentlich, wo sein Smartphone während offizieller Termine landet. Unmittelbar vor dem Aussteigen aus dem Auto warf Prinz William laut dem Magazin "Hello" noch einen letzten Blick auf sein Gerät, bevor er es einem neben ihm sitzenden Adjutanten übergab, der das Telefon in seiner Anzugtasche verstaute. Für Royal-Fans bietet die Szene einen seltenen Blick hinter die streng durchgetakteten Abläufe des britischen Hofes.

Strenge Regeln für eigene Geräte

Dass Mitglieder der Königsfamilie bei offiziellen Anlässen einen Assistenten haben, der ihre Mobiltelefone hält, ist naheliegend, da man die Royals kaum jemals mit eigenen Geräten sieht. Prinz William und seine Ehefrau Kate lassen ihre eigenen Smartphones bei öffentlichen Terminen zwar konsequent stecken, greifen für Selfies mit Fans oder spontane Videogrüße aber regelmäßig zu den Handys der Gratulanten. Auch im privaten Alltag im Hause Wales gelten klare Vorgaben: Wie William und Kate bereits erklärten, besitzen ihre drei Kinder Prinz George (13), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) bisher noch kein eigenes Smartphone.

Prinz William © Getty Images

Seltene Ausnahmen auf dem Balkon

Ganz ausgeschlossen ist ein Griff zum eigenen Mobiltelefon innerhalb der Königsfamilie aber dennoch nicht. Während der "Trooping the Colour"-Parade im Juni 2026 wurde der 90-jährige Herzog von Kent auf dem Balkon des Buckingham Palast mit einem Handy in der Hand gesichtet, um offenbar den Überflug der Royal Air Force und die jubelnde Menge selbst festzuhalten.