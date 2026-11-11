Skandal um Marius: Geheim-Anruf von Haakon!

Die Festnahme von Marius Borg Høiby setzte eine dramatische Kette von Ereignissen in Gang, die schlussendlich zu seiner Verurteilung zu vier Jahren Haft führten – wenngleich das Urteil bis dato noch nicht rechtskräftig ist. Nun enthüllten offizielle Unterlagen brisante Details aus dem norwegischen Königshaus: Der heutige König Haakon war offenbar bereits im Vorfeld detailliert über den bevorstehenden Zugriff der Behörden informiert.

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Wie die renommierte norwegische Tageszeitung VG berichtet, werfen die Akten ein völlig neues Licht auf die Geschehnisse am 4. August 2024. Um exakt 15.29 Uhr soll der damalige Kronprinz und heutige Monarch Haakon persönlich zum Hörer gegriffen und einen Beamten des Polizeisicherheitsdienstes kontaktiert haben. Im Zuge des Telefongesprächs stellte der Royal klar, dass er von der bevorstehenden Festnahme seines Stiefsohns bescheid wisse, und erkundigte sich obendrein, ob sich Marius dem Zugriff entziehen und selbst bei den Ermittlern stellen könne.

Der angerufene Polizist zeigte sich ob des Kontakts aus dem Königshaus mehr als verblüfft: Der Beschluss zur Festnahme war intern erst um 13.40 Uhr gefasst worden, wobei höchste Vertraulichkeit vereinbart worden war. Dennoch rief der Beamte nur zehn Minuten später im Palast zurück und bestätigte offiziell, dass sich der Promi-Sohn eigenständig der Polizei stellen dürfe.

Wer gab die vertraulichen Informationen weiter?

Die Unterlagen belegen weiters, dass der Kommunikationsleiter des Hofes bereits gegen 13:00 Uhr sowohl von der Exekutive als auch vom Justizministerium über einen gewalttätigen Zwischenfall rund um Marius in Kenntnis gesetzt worden war. Obwohl in diesen ersten Unterredungen noch keine Rede von einer konkreten Festnahme war, schien die Lage bei einem anschließenden Telefonat des Sprechers mit Haakon und dessen Gemahlin Mette-Marit bereits klar zu sein. Wer die vertraulichen Pläne schlussendlich an das Herrscherpaar durchgestochen hat, bleibt weiterhin im Dunkeln.

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Hausarrest auf Gut Skaugum vor dem Berufungsprozess

Der 29-jährige Marius Borg Høiby war im Juni 2026 unter anderem wegen Misshandlung und Vergewaltigung zu einer vierjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Da der Sohn von Mette-Marit gegen Teile des Erkenntnisses Berufung einlegte, wird der Fall im Februar 2027 vor dem Berufungsgericht neu aufgerollt.

Das Star-Foto des Tages 1 / 17 Königin Maxima betrachtet Bilder bei der 'Cooking from the Fridge' - Ausstellung im Bonnefanten Museum in Maastricht. Dabei trägt sie Turban und ein farblich passendes Kleid. © EPA Bei der London-Premiere von "Ebenezer" ging es natürlich schon mal weihnachtlich zu: Johnny Depp ist in der Hauptrolle des grantigen Ebenezers zu sehen, Ex-"Harry-Potter"-Star Rupert Grint ebenfalls in einer großen Rolle. © Grant Buchanan/Dave Benett/WireImage Rapper Kanye West hat bei der Präsentation seiner neuen Modelinie alle Kids dabei - North West, Psalm West, Chicago West und Saint West. © WWD via Getty Images

Bis zum Prozessauftakt verbleibt der Royal-Sohn in Untersuchungshaft, die er unter strengen Auflagen als Hausarrest samt elektronischer Fußfessel auf dem königlichen Gut Skaugum verbringen darf.