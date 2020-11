Slowakischer Regierungschef Matovic in Quarantäne

Nähere Informationen zu seiner Kontaktperson gab er nicht, warb aber zugleich für seine Idee einer Massentestung der gesamten Bevölkerung auf das Coronavirus.

Bratislava. Der slowakische Regierungschef Igor Matovic hat sich am Mittwoch in präventive Corona-Quarantäne begeben. "Die Regeln müssen für alle gleich gelten. Da ich in Kontakt mit einem positiv Getesteten war, verkünde ich hiermit meinen Gang in die Heimquarantäne", schrieb der Gründer der populistisch-konservativen Bewegung Gewöhnliche Leute OLaNO auf Facebook.

Nähere Informationen zu seiner Kontaktperson gab er nicht, warb aber zugleich für seine Idee einer Massentestung der gesamten Bevölkerung auf das Coronavirus.

Die erstmals am vergangenen Wochenende erfolgte und für das kommende Wochenende zum zweiten Mal geplante Testung eines Großteils der slowakischen Bevölkerung bezeichnete Matovic als "unsere eigene, slowakische und mittlerweile schon ausprobierte Atombombe gegen Covid". Die beispiellose Aktion ist im Land wegen ihres großen Aufwands, chaotischer Vorbereitung und einander widersprechender Regierungs-Anweisungen umstritten. Mehrere Bürgermeister drohten bereits einen Boykott der zweiten Testrunde am Samstag und Sonntag an.