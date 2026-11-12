Thomas Markle: Fußfessel entfernt aus diesem Grund

Der Halbbruder von Herzogin Meghan hat sich nach der erneuten Verhaftung seines Vaters Thomas Markle zu Wort gemeldet. Dem 82-Jährigen wird unter anderem vorgeworfen, seine elektronische Fußfessel entfernt zu haben.

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Thomas Markle Junior (60), der Halbbruder von Herzogin Meghan, hat sich erstmals nach der erneuten Festnahme seines Vaters Thomas Markle (82) gegenüber Medien geäußert.

Wieder in Haft

Der 82-Jährige befindet sich in den USA wieder in Untersuchungshaft, nachdem er die Auflagen seiner Freilassung auf Kaution verletzt haben soll. Konkret wird ihm zur Last gelegt, eine elektronische Fußfessel zur Überwachung seines Hausarrests durchtrennt zu haben.

Ernste Vorwürfe

Dem Mann wird zudem der Besitz von Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs vorgeworfen. Nach seiner erneuten Verhaftung am Dienstagabend veröffentlichte das zuständige Sheriff-Büro in Pinellas County ein offizielles Polizeifoto des Beschuldigten.

Thomas Markle jr und Meghan © Getty Images

Aussagen des Sohnes zum Vorfall

Thomas Markle Junior äußerte gegenüber der britischen Zeitung "The Sun" sein Entsetzen über das veröffentlichte Haftfoto seines Vaters. Er vermutet, dass der 82-Jährige das Überwachungsgerät absichtlich entfernt habe, um hinter Gittern kostenlose medizinische Versorgung zu erhalten. Da sich seine Schwester Samantha inzwischen im Rollstuhl befinde, habe es zu Hause niemanden mehr gegeben, der den amputierten Senior angemessen pflegen konnte.

Meghan Markle © getty

Hintergrund der Ermittlungen

Vor einem Bundesgericht in Tampa, Florida, ordnete eine Richterin an, dass Markle bis zum Abschluss seines Verfahrens in Untersuchungshaft bleiben muss, und empfahl eine getrennte Unterbringung von anderen Gefangenen.

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Die Ermittlungen waren ins Rollen gekommen, nachdem sein Sohn die Behörden auf den Philippinen und das FBI kontaktiert hatte. Herzogin Meghan ließ bereits mitteilen, dass sie über die schweren Anschuldigungen gegen ihren entfremdeten Vater zutiefst bestürzt sei.