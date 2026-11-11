Festnahme von Marius! Diese Rolle spielte der König

Ein Blick nach Norwegen zeigt neue Enthüllungen: Gerichtsakten offenbaren das genaue Minutenprotokoll vor der Festnahme von Marius Borg Høiby und die Rolle des Königshauses.

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Ein Vorfall erschütterte die norwegische Königsfamilie: Am 4. August 2024 wurde Marius Borg Høiby (29), Sohn von Königin Mette-Marit (53, damals noch Kronprinzessin), wegen Gewalt gegen seine damalige Freundin festgenommen. Er hatte sie bedroht und ein Messer in die Wand gerammt. Bis zu diesem Zeitpunkt war von seinen Machenschaften nichts bekannt und er galt als lässiger Rock-'n'-Roll-Royal mit Vorlieben für Tattoos und schnelle Motorräder. Die Zeitungen "VG" und "Dagbladet" erhielten Akteneinsicht und berichteten am Mittwoch über das genaue Minutenprotokoll des Tages.

König Haakon und Mette-Marit. © Getty Images

Minutenprotokoll vor der Festnahme

Um 12.54 Uhr erfuhr ein Mitarbeiter der königlichen Polizeieskorte des Polizeisicherheitsdienstes (PST) vom Gewaltvorwurf. Nach Rücksprache mit einem Vorgesetzten informierte er um 13.04 Uhr Guri Varpe, die Kommunikationschefin des Hofs. Um 13.40 Uhr beschloss die Osloer Polizei die Festnahme sowie eine Durchsuchung. Der Hofchef erfuhr um 13.50 Uhr vom Vorwurf und schickte eine SMS an König Haakon (53, damals noch Kronprinz) und Mette-Marit mit dem Hinweis, dass Marius im Verdacht stehe, gewalttätig geworden zu sein. Um 13.55 Uhr wurde das Justizministerium informiert, und um 14.39 Uhr erfuhr auch der PST-Mitarbeiter von der geplanten Festnahme.

Haakon erkundigte sich nach Möglichkeit

Nach einem Telefonat des Hofchefs mit Haakon und Mette-Marit um 14.59 Uhr und einem Anruf einer Beamtin des Justizministeriums um 15.02 Uhr vereinbarte das Kronprinzenpaar, dass Haakon beim PST-Mitarbeiter nachfragen solle, ob Marius sich stellen kann. Um 15.29 Uhr rief Haakon den Mitarbeiter an und sagte: "Die Polizei wird Marius festnehmen." Er fragte, ob sein Stiefsohn sich stellen könne. Der Mitarbeiter gab später an, überrascht gewesen zu sein, dass Haakon bereits Bescheid wusste. Um 15.37 Uhr vereinbarte die Polizei mit Marius ein Treffen an der Jansløkka-Schule vor Skaugum, was der PST-Mitarbeiter zwei Minuten später gegenüber Haakon bestätigte. Um 16.10 Uhr erfolgte die Festnahme. Laut Aussage vor Gericht fuhr Mette-Marit ihren Sohn bis zum Haupttor von Skaugum, den Rest ging er zu Fuß. Laut "VG" soll die Mutter zuvor in seinem Haus aufgeräumt haben.

Ermittlungen gegen Polizeieskorte wurden eingestellt

Die "Spezialeinheit" als unabhängige Ermittlungsbehörde für Polizeisachen untersuchte den Ablauf genau, da der Verdacht einer Schweigepflichtverletzung durch den PST-Mitarbeiter bestand. Der PST hatte selbst um diese Prüfung gebeten. Als Grund für die Vorab-Information des Hofes nannten die Beamten die Sicherheit auf den königlichen Anwesen, um wegen Marius’ Kontakten ins kriminelle Milieu auf mögliche Vergeltungsaktionen vorbereitet zu sein. Die Spezialeinheit stellte das Verfahren schließlich ein, da kein strafbarer Verstoß nachgewiesen werden konnte.