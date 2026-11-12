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Wegen Beauty-OPs

Gina-Lisa Lohfink am Ende: "Ich habe keine Kraft mehr"

Stars Redaktion
von
Gina-Lisa Lohfink
© HeidiFest via Getty Images
Nach jahrelangen Schmerzen und mehreren Eingriffen zieht Gina-Lisa Lohfink die Notbremse. Die 40-Jährige verschiebt ihre nächste Operation und warnt nun eindringlich vor Schönheitseingriffen.
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Eigentlich sollte der nächste Eingriff bei Gina-Lisa Lohfink noch im Dezember stattfinden, doch nun wurde die Operation auf das kommende Jahr verschoben. Seit 2023 kämpft der Reality-Star mit den Folgen einer missglückten Po-OP mit dem Füllmaterial Aquafilling, einem injizierbaren, gelartigen Filler. Mehrere Operationen hat die 40-Jährige bereits hinter sich, doch noch immer befinden sich Reste des Materials im Körper und verursachen Entzündungen sowie Schmerzen. Gegenüber der "Bild"-Zeitung erklärte sie: "Ich habe keine Kraft mehr. Ich bin ausgelaugt. Ich muss mich ein bisschen regenerieren."

Ein langer Weg für die Gesundheit

Bisherige Methoden wie Absaugen, Lasern und Ausdrücken brachten nicht den gewünschten Erfolg, weshalb verbliebene Knötchen und Verkapselungen bei einem weiteren Eingriff ausgeschabt werden müssen. Zunächst will Lohfink ihrem Körper jedoch eine Pause von Operationen und Vollnarkosen gönnen. Ihr Arzt, Dr. Dr. Andreas Dorow, sieht weiterhin Handlungsbedarf: "Wir können den Eingriff verschieben, aber wir werden noch weitere OPs machen müssen. Das ist kein Spaziergang, sondern ein Marathon."

Alltag wird zur großen Belastung

Im Alltag leidet die gelernte Arzthelferin unter täglichen Schmerzen, ständigen Verbandswechseln und austretendem Eiter, Wundwasser, Blut sowie Rückständen. Seit Wochen nimmt sie Schmerzmittel, und selbst das Sitzen bereitet ihr Probleme. Bei einer Halloween-Party in New York musste sie bereits nach einer Stunde wieder gehen, weil eine offene Wunde auslief und starke Schmerzen verursachte. Neben Lymphdrainagen, Massagen und Vorsicht beim Sport hilft ihr auch eine Psychologin dabei, die dauerhafte Belastung zu verarbeiten.

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Klare Warnung vor Beauty-Trends

Heute bereut Gina-Lisa Lohfink den damaligen Eingriff zutiefst und richtet eine klare Warnung an andere Frauen: "Lasst diese gefährlichen Po-OPs! Überwindet lieber euren inneren Schweinehund und geht trainieren." Mit ihrer Offenheit will sie zeigen, welche Folgen Schönheitsbehandlungen haben können und wie trügerisch bearbeitete Körper auf Instagram sind. Trotz der schwierigen Situation blickt die 40-Jährige nach vorne und schöpft Kraft aus kleinen Momenten im Alltag: "Ich bin eine Kämpferin. Nicht aufgeben, weiterkämpfen, ganz klar."

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