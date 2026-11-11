Bill Kaulitz: Luxus-Geschenke für seine Männer

Wenn Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz Schmetterlinge im Bauch hat, scheint es für den Musiker finanziell keinerlei Grenzen mehr zu geben. Nun enthüllte sein Zwillingsbruder Tom im gemeinsamen Podcast, mit welch atemberaubendem Luxus der 37-Jährige seine Herzensbuben im Rausch der Gefühle verwöhnt.

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Dass der charismatische Sänger gerne tief in die Tasche greift, ist längst kein Geheimnis mehr – Geld ist bei Bill Kaulitz schließlich reichlich vorhanden. In der aktuellen Ausgabe ihres Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" geriet das Thema Luxusgeschenke nun erneut in den Fokus. Auslöser war die Zuschrift einer Hörerin, die von ihrem Ehemann enttäuscht wurde: Statt des erhofften Armbands der Edelschmiede Van Cleef & Arpels lag eine unpassende Kette unter dem Gabentisch. Für Bill ein absolutes No-Go – was Bruder Tom sogleich für eine scherzhafte Spitze nutzte.

"Du hast doch schon alles verschenkt", hielt der Gitarrist seinem Bruder unverblümt vor und zählte die beachtliche Liste an Präsenten auf, die Bill im Laufe der Jahre veräußert hat: Neben kostspieligen Luxusartikeln und Motorrädern befanden sich darunter sogar echte Immobilien. Schmunzelnd ergänzte der Sänger die Aufzählung noch um den Fuhrpark: "Autos, ja." Aus seiner immensen Freigiebigkeit macht der 37-Jährige ohnedies keinen Hehl: "Ich überschütte meine Männer mit Geschenken", gestand Bill ganz offen.

Ernste Töne von Bruder Tom

So amüsant der Plausch der Kaulitz-Brüder auf den ersten Blick wirken mag, barg die Unterhaltung durchaus eine brisante Note. "Ja, das ist nicht gut", entgegnete Tom auf die flapsigen Ausführungen seines Zwillings und legte sogleich nach: "Und dann stehst du wieder da. Alleine, wenn sie alles haben." Der verschwenderische Umgang mit dem Vermögen ist dem bodenständigen Ehemann von Topmodel Heidi Klum (53) offenbar schon länger ein Dorn im Auge.

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Die direkte Ansage verfehlte ihre Wirkung keineswegs: Bill ließ die mahnenden Worte seines Bruders wortlos im Raum stehen. Der innigen Beziehung der Erfolgs-Zwillinge dürften die gegensätzlichen Einstellungen zum Thema Finanzen jedoch auch weiterhin keinen Abbruch tun.